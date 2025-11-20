Zrealizovali množstvo inovatívnych projektov. Bayern predĺžil spoluprácu s Japonskom

MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov predĺžil dohodu o spolupráci s Japonskou futbalovou asociáciou. Táto zmluva, ktorú prvýkrát podpísali v roku 2018, bude platiť do roku 2028.
Cieľom partnerstva je prehĺbiť medzinárodnú výmenu a podporiť rozvoj mladých hráčov v mužskom a ženskom futbale. Bavori o tom informovali na svojom webe.
„FC Bayern Mníchov a Japonská futbalová asociácia majú špeciálne partnerstvo charakterizované hlbokou vzájomnou úctou. Vďaka tomuto predĺženiu zmluvy bude tento vzťah trvať celkovo desať rokov – čo je jasným znakom kontinuity, spoľahlivosti a uznania.
Od začiatku našej spolupráce sme dokázali spoločne realizovať množstvo inovatívnych projektov a veľa sa od seba naučiť. Spoločne chceme naďalej rozvíjať talenty, prehlbovať výmenu skúseností a tým prispievať k ďalšiemu rozvoju futbalu na medzinárodnej úrovni.
Tešíme sa na ďalšie kapitoly tohto partnerstva a ďakujeme Japonskej futbalovej asociácii za dôveru,“ uviedol športový riaditeľ Bayernu Max Eberl.