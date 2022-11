Bayern nestratil ani bod, Barcelona chce trofej v Európskej lige

"Uvedomovali sme si, že by bolo niečo výnimočné vyhrať všetkých šesť zápasov, najmä v takejto náročnej skupine. A podarilo sa nám to," povedal po zápase útočník Eric-Maxim Choupo-Moting.

Oba tímy už mali istú účasť v osemfinále. Do Európskej ligy sa z tretej priečky posunie Barcelona, v poslednom kole uspela na ihrisku Viktorie Plzeň 4:2.

Inter mohol ísť v prvom polčase do náskoku, ale arbitri mlčali po možnej ruke Sadia Maného v šestnástke po strele Nicola Barellu a veľká šanca Lautara Martineza po centri Robina Gosensa skončila nad brvnom.

"Zápas by sa možno vyvíjal úplne inak, ak by sme sa dostali do vedenia. Vieme však, akú silu Bayern má," citovala Gosensa agentúra AFP.

Bavorov poslal po polhodine hry do vedenia hlavou Benjamin Pavard. Francúzskeho obrancu pred duelom klub pokutoval za to, že za volantom prekročil povolený limit alkoholu a policajti mu odobrali vodičský preukaz.

"Benji priznal svoju chybu. Pykal za to sankciami zo strany štátu i klubu a som rád, že sa mu podarilo dať takýto dôležitý gól napriek tomu, že neprežíva práve najľahšie dni," uviedol kouč domácich Julian Nagelsmann pre Prime Video.

Chorý myslel na hetrik

Barcelona, ktorá prišla minulý týždeň o šancu pokračovať v Lige majstrov aj na jar, vyhrala v Plzni 4:2 aj vďaka dvom zásahom Ferrana Torresa. Ďalšie pridali Marcos Alonso a tínedžer Pablo Torre.