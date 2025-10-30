Ako 10-ročný strelil virálny gól. Keď talent Bayernu získa loptu, všetci spozornejú

BRATISLAVA. Osem víťazstiev v Bundeslige, tri v Lige majstrov, dva triumfy v Nemeckom pohári a tiež jeden v Superpohári. To je sumár doterajšej spanilej jazdy futbalistov Bayernu Mníchov.
Od začiatku sezóny vyhrali všetkých štrnásť stretnutí, čím spomedzi klubov top 5 európskych líg prekonali rekord milánskeho AC spred 33 rokov.
Mužstvo pod vedením Vincenta Kompanyho funguje ako dobre namazaný stroj a je ťažké odhadnúť, ktorý tím naruší jeho dominanciu na všetkých frontoch.
Harry Kane strieľa góly na počkanie, obrana neinkasuje ani gól na zápas a k tomu zapĺňa titulné stránky médií 17-ročný tínedžer so šikovnou ľavačkou.
Lennart Karl sa už v mladom veku stal súčasťou A-tímu, čím potvrdzuje slová expertov, ktorí v ňom vidia vychádzajúcu hviezdu nemeckého futbalu.
Kane: Je to fantastický hráč
V seniorskom tíme Bayernu debutoval už počas MS klubov, no svoj prvý súťažný gól strelil len nedávno. V Lige majstrov prispel k víťazstvu 4:0 nad Bruggami, pričom jeho zásah mal prívlastok víťazný.
Loptu si prebral asi 35 metrov od brány, rýchlo s ňou prešiel pred šestnástku a suverénne zakončil. Vo veku 17 rokov a 242 dní stal najmladším strelcom Bayernu v milionárskej súťaži a zároveň najmladším Nemcom.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Bayern Mníchov - Club Bruggy
"Prvý dotyk mi vyšiel perfektne a potom som sa dostal do svojho rytmu. Kľučkou som prešiel okolo hráča a otvoril sa mi priestor na strelu," opísal akciu.
Podobne skóroval aj o štyri dni neskôr proti Mönchengladbachu, keď uzavrel výhru Bavorov 3:0. Z oboch týchto momentov priam srší sebavedomie.
"Je to fantastický hráč. Nebojí sa driblovať a keď bude tvrdo pracovať, potom ho čaká skvelá budúcnosť," povedal jeho spoluhráč Harry Kane.
Slovami chvály nešetril ani legendárny kapitán majstrov sveta z roku 1990 Lothar Matthäus, ktorý za Bayern Mníchov odohral vyše 400 zápasov.
"Má všetko, čo dobrý hráč potrebuje - techniku, hernú inteligenciu aj správnu mentalitu. Je kreatívny, s ľahkosťou pracuje s loptou a skúša nové veci.
Pripomína mi Jamala Musialu, keď prišiel do Bayernu. Treba s ním postupne pracovať a nepreťažovať," povedal pre denník Tageszeitung München.
Bayern bol jeho sen
Azda prvýkrát Karl zaujal pozornosť futbalovej verejnosti ako 10-ročný, keď hral za mládežnícky tím Frankfurtu na turnaji hráčov do 11 rokov.
Vo finále pätou spracoval dlhý pas a pohotovo zakončil ľavačkou. Parádny zásah mladíka sa stal na internete virálnym a získal cenu akademický gól roka. Súčasťou Bayernu sa stal v roku 2022.
VIDEO: Gól Lennarta Karla v drese Frankfurtu U11 z roku 2018
"Hrať za Bayern bol jeho sen. Hneď, ako sme sa prešli po areáli akadémie, si bol istý, že chce hrať za tento klub," povedal jeho otec Steffen Aloe.
V predošlej sezóne hral prevažne za tím do 17 rokov, za ktorý si v 18 zápasoch pripísal famóznu bilanciu 27 gólov a 11 asistencií. Sezónu dohral za devätnástku a od leta už nastupuje za A-tím.
"Lennart je veľmi dobrý zakončovateľ, má silnú ľavú nohu. Keď získa loptu, všetci okamžite spozornejú," tvrdí mládežnícky tréner Patrick Kaniuth.
"Za vzor považuje Martina Ödegaarda a naozaj medzi nimi vidím podobnosti. Mne skôr pripomína hráčov ako Arjen Robben či Michael Olise. Aj oni radi útočia smerom dovnútra a zakončujú," doplnil.
Podľa Matthäusa vyzerá, akoby hral v Bundeslige už roky a neprekvapilo by ho, ak by sa pod vedením Juliana Nagelsmanna predstavil budúci rok na MS.
Na tie sa však Nemci musia najskôr kvalifikovať a Karl si tiež uvedomuje, že by to pre neho bolo zrejme priskoro: "O tom zatiaľ vôbec nepremýšľam. Najprv musím prejsť tímami do 20 a 21 rokov."
Nižšia postava ako výhoda
Karl mohol byť jednou z ústredných postáv blížiacich sa MS hráčov do 17 rokov, no keďže ligové či pohárové súťaže pokračujú, zostáva v Mníchove.
Po jeho parádnych góloch sa zvýšili očakávania verejnosti, a tak je jednou z úloh trénera Vincenta Kompanyho pracovať s ním aj na tejto stránke.
"Nie som fanúšikom ošiaľu okolo neho. Som fanúšikom tréningu a pokoja. Každý vie, že Lennart vie strieľať góly a ak bude takto pokračovať, dostane šancu v správnom čase," povedal pre DAZN bývalý belgický obranca.
Karl je označovaný za veľký talent napriek tomu, že meria iba 168 cm.
Profesor Dr. Ingo Froböse z Nemeckej športovej univerzity v Kolíne nad Rýnom pre BILD vysvetlil, prečo sú menší hráči, ako Karl, takí nebezpeční.
"Sú obratnejší, majú lepšiu kontrolu nad loptou a robia kratšie a rýchlejšie kroky. Zvyčajne dokážu lepšie driblovať a majú užší rozsah pohybu. Nižšia postava je obzvlášť výhodná na krídle," uviedol.
V pohárovom zápase proti Kolínu (4:1) naskočil len na záverečnú štvrťhodinu a bude zaujímavé sledovať, koľko v nabitom kádri Bayernu dostane šancí.
"Chcem sa tu presadiť a hrávať v Lige majstrov. Urobím všetko pre to, aby som sa ďalej rozvíjal a každým zápasom zlepšoval," dodal 17-ročný Karl.