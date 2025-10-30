Nepozná nič iné, len víťazstvo. Bayern prekonal viac než 30-ročný rekord

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov sú prvým tímom z elitných európskych súťaží so 14 víťazstvami na úvod sezóny.
Úspešnú sériu natiahli triumfom 4:1 na ihrisku 1. FC Kolín v 2. kole Nemeckého pohára, pod čo sa ďalšími dvoma gólmi podpísal anglický kanonier Harry Kane.
Bayern prekonal doterajšie maximum milánskeho AC, ktoré v sezóne 1992/1993 pod vedením trénera Fabia Capella vyhralo prvých trinásť zápasov.
Kane potvrdil skvelú formu, v tejto sezóne nastrieľal už 22 gólov v 14 stretnutiach. Strelecky naprázdno vyšiel iba v dvoch z nich. Počas série dal dva hetriky a šesťkrát skóroval dvakrát.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - Kolín
„Neskutočné, čo dokáže. Niekedy si ani neuvedomíte, že dal opäť gól popri všetkých ostatných veciach, ktoré pre tím robí,“ pochválil výkony svojho lídra kormidelník Vincent Kompany.
V pohári pokračuje aj obhajca trofeje VfB Stuttgart po víťazstve nad Mainzom 2:0. Trápil sa Bayer Leverkusen, ktorý na ihrisku druholigového Paderbornu uspel až po predĺžení 4:2.
Rovnako predĺženie potreboval na postup Union Berlín v domácom súboji s druholigistom z Bielefeldu (2:1 pp).