Obhajca zo Stuttgartu je opäť vo finále pohára. Čaká ho najťažší možný súper

Nemecký pohár - semifinále
VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:1 pp (0:1)
Góly: 70. Undav, 119. Tomás – 28. Eggestein
Futbalisti Stuttgartu zdolali v semifinále Nemeckého pohára Freiburg 2:1 po predĺžení a už len jedna výhra ich delí od obhajoby vlaňajšieho víťazstva.
Vo finále 23. mája v Berlíne čaká VfB najťažší možný súper Bayern Mníchov, už istý bundesligový šampión.
Stuttgartu sa vo štvrtok v domácom prostredí podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Freiburg poslal do vedenia v 28. minúte Maximilian Eggestein, tlak domácich s veľkými šancami premenil na vyrovnanie v 70. minúte Deniz Undav.
O víťazstve šampiónov rozhodli hráči, ktorí prišli na ihrisko až v predĺžení. V jeho závere Maročan Badredin Buánaní prenikol do pokutového územia a našiel portugalského spoluhráča Tiaga Tomasa, ktorý elegantne sklepol v 119. minúte loptu do bránky.