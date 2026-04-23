Obhajca zo Stuttgartu je opäť vo finále pohára. Čaká ho najťažší možný súper

Tiago Tomas oslavuje víťazný gól Stuttgartu. (Autor: TASR/dpa via AP)
ČTK|23. apr 2026 o 23:58
Stuttgartu sa doma podarilo otočiť nepriaznivý vývoj.

Nemecký pohár - semifinále

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:1 pp (0:1)

Góly: 70. Undav, 119. Tomás – 28. Eggestein

Futbalisti Stuttgartu zdolali v semifinále Nemeckého pohára Freiburg 2:1 po predĺžení a už len jedna výhra ich delí od obhajoby vlaňajšieho víťazstva.

Vo finále 23. mája v Berlíne čaká VfB najťažší možný súper Bayern Mníchov, už istý bundesligový šampión.

Stuttgartu sa vo štvrtok v domácom prostredí podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Freiburg poslal do vedenia v 28. minúte Maximilian Eggestein, tlak domácich s veľkými šancami premenil na vyrovnanie v 70. minúte Deniz Undav.

O víťazstve šampiónov rozhodli hráči, ktorí prišli na ihrisko až v predĺžení. V jeho závere Maročan Badredin Buánaní prenikol do pokutového územia a našiel portugalského spoluhráča Tiaga Tomasa, ktorý elegantne sklepol v 119. minúte loptu do bránky.

