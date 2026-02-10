Vyrovnaný súboj museli rozhodnúť až pokutové kopy. Freiburg vyradil berlínsky tím

Nemecký pohár - štvrťfinále
Hertha Berlín - Freiburg 1:2 (0:0, 0:0) po predĺžení, 4:5 v jedenástkovom rozstrele
Góly: 104. Reese - 96. Suzuki, rozh. jedenástka: Suzuki
Futbalisti SC Freiburg potvrdili v utorňajšom štvrťfinále Nemeckého pohára pozíciu favorita a nad druholigovou Herthou Berlín vyhrali 5:4 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predĺžení.
Góly začali padať až po uplynutí riadneho hracieho času, úvodný vsietil za hostí Yuito Suzuki, ktorý aj premenil rozhodujúcu jedenástku.