Kaprálik mal šance na skórovanie. Jeho druholigistu vyradil v pohári obhajca trofeje

Nemecký pohár - štvrťfinále
Holstein Kiel - VfB Stuttgart 0:3 (0:0)
Góly: 56. Undav, 90. Führich, 90.+3 Zec (vl.)
/A. Kaprálik (Kiel) hral do 70. min/
Futbalisti Holsteinu Kiel so slovenským útočníkom Adriánom Kaprálikom nepostúpili do semifinále Nemeckého pohára.
V stredajšom štvrťfinálovom súboji podľahli na domácom štadióne účastníkovi I. Bundesligy a obhajcovi trofeje VfB Stuttgart 0:3.
Kaprálik nastúpil v základnej zostave druholigistu, v úvode mal dve dobré šance na skórovanie, ale zakaždým tesne minul bránu. Hral do 70. minúty.