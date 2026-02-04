Kaprálik mal šance na skórovanie. Jeho druholigistu vyradil v pohári obhajca trofeje

Adrián Kaprálik v drese Holstein Kiel.
Adrián Kaprálik v drese Holstein Kiel. (Autor: X/Holstein Kiel)
TASR|4. feb 2026 o 22:49
Nastúpil v základnej zostave a mal dve dobré šance skórovanie.

Nemecký pohár - štvrťfinále

Holstein Kiel - VfB Stuttgart 0:3 (0:0)

Góly: 56. Undav, 90. Führich, 90.+3 Zec (vl.)

/A. Kaprálik (Kiel) hral do 70. min/

Futbalisti Holsteinu Kiel so slovenským útočníkom Adriánom Kaprálikom nepostúpili do semifinále Nemeckého pohára.

V stredajšom štvrťfinálovom súboji podľahli na domácom štadióne účastníkovi I. Bundesligy a obhajcovi trofeje VfB Stuttgart 0:3.

Kaprálik nastúpil v základnej zostave druholigistu, v úvode mal dve dobré šance na skórovanie, ale zakaždým tesne minul bránu. Hral do 70. minúty. 

Nemecký pohár - pavúk play-off

DFB Pokal

    st 22:49
