Kontroverzný prezident Maduro rozhodol. Tréner Venezuely si musí baliť kufre

CARACAS. Fernando Batista skončil v pozícii hlavného trénera futbalistov Venezuely.
Päťdesiatpäťročný argentínsky kouč opustil lavičku reprezentačného tímu po neúspešnej kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta a tiež po zásahu prezidenta krajiny Nicolasa Madura.
Rozhodujúca bola prehra 3:6 s Kolumbiou, po ktorej stratila Venezuela šancu na prvú účasť na záverečnom turnaji MS.
Spolu s Batisom skončil aj kompletný realizačný tím.
„Bola to bolestivá prehra. Celá Venezuela požaduje reštrukturalizáciu realizačného tímu reprezentácie a reorganizáciu stratégie,“ citovala agentúra AFP prezidenta Venezuely Madura.
Venezuela je jedinou krajinou z juhoamerickej konfederácie CONMEBOL, ktorá sa zatiaľ nikdy nepredstavila na svetovom šampionáte.
V tabuľke sa umiestnila na ôsmej pozícii s 18 nazbieranými bodmi.