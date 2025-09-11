Kontroverzný prezident Maduro rozhodol. Tréner Venezuely si musí baliť kufre

Fernando Batista v zápase kvalifikácie MS 2026 proti Kolumbii.
Fernando Batista v zápase kvalifikácie MS 2026 proti Kolumbii. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2025 o 11:13
Venezuela je jedinou krajinou CONMEBOL-u, ktorá sa zatiaľ nikdy nepredstavila na MS.

CARACAS. Fernando Batista skončil v pozícii hlavného trénera futbalistov Venezuely.

Päťdesiatpäťročný argentínsky kouč opustil lavičku reprezentačného tímu po neúspešnej kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta a tiež po zásahu prezidenta krajiny Nicolasa Madura.

Rozhodujúca bola prehra 3:6 s Kolumbiou, po ktorej stratila Venezuela šancu na prvú účasť na záverečnom turnaji MS.

Spolu s Batisom skončil aj kompletný realizačný tím.

„Bola to bolestivá prehra. Celá Venezuela požaduje reštrukturalizáciu realizačného tímu reprezentácie a reorganizáciu stratégie,“ citovala agentúra AFP prezidenta Venezuely Madura.

Venezuela je jedinou krajinou z juhoamerickej konfederácie CONMEBOL, ktorá sa zatiaľ nikdy nepredstavila na svetovom šampionáte.

V tabuľke sa umiestnila na ôsmej pozícii s 18 nazbieranými bodmi.

Konečná tabuľka juhoamerickej kvalifikácie na MS 2026

Reprezentácie

dnes 11:13
