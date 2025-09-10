VIDEO: Prehrala Argentína aj Brazília. Gólové hody v zápase Venezuely s Kolumbiou

Brankár Bolívie Carlos Lampe (vpravo) objíma spoluhráča Luisa Haquina, keď oslavujú víťazstvo svojho tímu 1:0 nad Brazíliou na konci kvalifikačného zápasu MS 2026.
TASR|10. sep 2025 o 07:23
Brazíla tak skončila až na piatom mieste.

LA PAZ. Futbalisti Bolívie zostali v hre o postup na MS 2026. V záverečnom 18. kole juhoamerickej kvalifikácie zdolali v stredu doma Brazíliu 1:0 a obsadili konečnú 7. priečku, ktorá im zaručuje účasť v interkontinentálnej baráži.

Jediný gól duelu vsietil v nadstavení prvého polčasu z penalty Miguelito.

Bolívijčania pripravili o možnosť zabojovať o účasť na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade Venezuelu, ktorá prehrala doma s Kolumbiou 3:6.

V stretnutí sa zaskvel útočník Sportingu Lisabon Luis Suarez, ktorý dal štyri góly.

Už pred záverečným kolom mala istotu priameho postupu šestica tímov - Argentína, Ekvádor, Kolumbia, Uruguaj, Brazília a Paraguaj.

Brazília prehrou v Bolívii klesla z druhého na konečné piate miesto, Ekvádor na záver zdolal víťaza kvalifikácie Argentínu 1:0 gólom Ennera Valenciu z penalty a poskočil na druhú priečku.

Juhoamerická kvalifikácia MS - záverečné 18. kolo:

Ekvádor - Argentína 1:0 (0:0)

Gól: 45.+13. E. Valencia (z 11 m).

ČK: 50. Caicedo po 2. ŽK - 31. Otamendi

Bolívia - Brazília 1:0 (1:0)

Gól: 45.+4. Miguelito (z 11 m)

Čile - Uruguaj 0:0

Peru - Paraguaj 0:1 (0:0)

Gól: 78. Galarza

Venezuela - Kolumbia 3:6 (2:2)

Góly: 3. Segovia, 12. Martinez, 76. Rondon - 42., 50., 59. a 67. Suarez, 10. Mina, 78. Cordoba

Konečná tabuľka juhoamerickej kvalifikácie na MS 2026

Reprezentácie

