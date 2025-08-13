Trnava spoznala možného súpera v prípade postupu. Vycestovala by do Turecka

Deniz Turuc a Martin Ove Roseth.
Deniz Turuc a Martin Ove Roseth. (Autor: TASR/Dia Photo via AP)
TASR|13. aug 2025 o 20:16
O postupe tureckého tímu rozhodol úvodný zápas.

Konferenčná liga - odveta 3. predkola

Istanbul Basaksehir - Viking FK 1:1 (1:1)

Góly: 40. Selke - 34. Bulut (vlastný)

/prvý zápas 3:1, postúpil Basaksehir/

BRATISLAVA. Futbalisti tureckého klubu Istanbul Basaksehir postúpili do play off o účasť v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

V domácej odvete 3. predkola remizovali s Viking FK 1:1, prvý zápas v Nórsku vyhrali 3:1.

Ich súperom bude lepší z dvojice FC Spartak Trnava a CS Universitatea Craiova z Rumunska.

Lepšiu pozíciu pred odvetou v Trnave má rumunský zástupca, domáci zápas zvládol jednoznačne 3:0.

Konferenčná liga

    dnes 20:16
