Obhájil vlaňajšie prvenstvo. Barseghjan sa stal podľa ÚFP hráčom sezóny

Tridsaťjedenročný reprezentant Arménska obhájil minuloročné prvenstvo v hráčskom hlasovaní, do ktorého sa zapojilo takmer 200 futbalistov zo všetkých dvanástich klubov najvyššej slovenskej súťaže.

ÚFP určila aj zostavu sezóny. Na základe hlasovania by sa postavil do bránky Dominik Takáč (Slovan Bratislava), obrannú líniu by tvorilo trio Guram Kašia, Kenan Bajrič (obaja Slovan) a Tomáš Hubočan (MŠK Žilina).

V stredovej formácii by figurovali Tigran Barseghjan a Marko Tolič (obaja Slovan) a Michal Faško (FC Košice). Do útoku by nasadili Davida Strelca (Slovan), Michala Ďuriša (FC Spartak Trnava), Mateja Trusu a Ammara Ramadana (obaja DAC Dunajská Streda).