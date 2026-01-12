Žiaril najpodceňovanejší hráč sveta. Esá Realu si šampióna neuctili, zmizli

Nie je to Messi. Nie je to Neymar. A predsa je to meno, ktoré Real Madrid v posledných mesiacoch desí najviac. Raphinha. Muž finále Španielskeho superpohára, hráč, ktorý si v El Clásicu opäť vzal slovo vtedy, keď sa lámu veľké zápasy.
Počas osláv si dal slnečné okuliare a ceril sa.
Pre Real Madrid sa stal skutočnou nočnou morou. Dva góly vo finále, rozhodujúci moment a ďalší dôkaz, že Barcelona dnes nestojí na pozlátku, ale na charaktere. „Najpodceňovanejší futbalista na svete,“ napísal o ňom C. Navarro z denníka Marca.
Barcelona zdolala vo finále najväčšieho rivala 3:2 a obhájila prvenstvo v Španielskom superpohári, túto trofej získala rekordný šestnástykrát.
FC Barcelona - Real Madrid 3:2 (2:2)
Góly: 36. a 73. Raphinha, 45.+4 Lewandowski – 45.+2 Vinicius Junior, 45.+6 G. García, ČK: 91. De Jong (Barcelona)
„Som veľmi hrdý, hrali sme veľmi dobre, držali sme loptu a kontrolovali hru. A nakoniec celý tím hral tak, ako sme chceli. Nebolo to jednoduché a bojovali sme ako tím; je to pôsobivé,“ opisoval tréner Barcelony Hansi Flick.
Kľúčový Raphinha
Finále bol dramatické, emotívne a napínavé až do posledných sekúnd, no jeden fakt bol neprehliadnuteľný – Flickova Barcelona má na Real Madrid recept.
Nemecký tréner vyhral už ôsme finále z ôsmich a potvrdil povesť špecialistu na veľké zápasy. Od jeho príchodu sa Barcelona s Realom stretla päťkrát. Všetky štyri zápasy v minulej sezóne vyhrala Barça, pričom Raphinha v nich zohral kľúčovú úlohu.
Jediná výnimka prišla v ligovom dueli tejto sezóny, ktorý Real vyhral – Raphinha vtedy pre zranenie nehral.
Dva góly vo finále len podčiarkli jeho výnimočné postavenie. S nedeľnými zásahmi má Raphinha už sedem gólov proti Realu Madrid v tejto a minulej sezóne.
Líder v kabíne
Žiadny iný hráč Barcelony sa mu v tomto smere nevyrovná. Robert Lewandowski skóroval za toto obdobie štyrikrát, Lamine Yamal trikrát.
Celý Superpohár bol pre Brazílčana výnimočný. V semifinále proti Athleticu Bilbao bol najlepším hráčom zápasu a zaslúžene získal ocenenie MVP. Vo finále svoj výkon ešte vyšperkoval.
V systéme Hansiho Flicka sa z neho stal nielen kľúčový hráč na ihrisku, ale aj líder v kabíne. Hrá s obrovskou intenzitou, nebojí sa zodpovednosti a v každom zápase pôsobí ako kapitán – aj bez kapitánskej pásky.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Real Madrid
„Raphinha je neuveriteľný hráč. Vie hrať na krídle, v strede, v útoku aj ako krajný obranca. Vie strieľať góly, vytvárať hru, pressingovať a behať. Nechápem, prečo nezískal Zlatú loptu,“ vyhlásil tréner Atlética Madrid Diego Simeone.
Barcelona dominovala, Real čakal
Barcelona bola lepším tímom od prvej minúty, hoci si v závere sama zbytočne skomplikovala zápas. Real Madrid nastúpil s hlbokým blokom, čakal na rýchle protiútoky a iniciatívu prenechal súperovi.
Barcelona držala loptu na úrovni takmer 70 percent a diktovala tempo hry. Madrid však vedel udrieť. Využil rýchlosť Viníciusa a do zápasu sa vrátil aj vďaka gólu v poslednej minúte prvého polčasu, ktorý bol výsledkom dvoch šťastných odrazov.
Lamine Yamal postupne rástol, Lewandowski znovu našiel strelecký inštinkt a Raphinha opäť skóroval. Všetko pod taktovkou Pedriho, no aj s dvoma chybami v koncentrácii, ktoré umožnili Realu zdramatizovať duel.
Finále bolo vzrušujúce, fyzicky náročné a miestami chaotické. Napriek tomu mal jasného víťaza.
Mbappé stopol čestnú uličku
Napätie vyvrcholilo po záverečnom hvizde. Barcelona oslavovala titul, Real Madrid zamieril priamo k lavičke pre náhradníkov. Tréner Xabi Alonso vyzval hráčov, aby sa vrátili na ihrisko.
Oba tímy vytvorili čestnú uličku (špalier) pre rozhodcov a hráči Barcelony aj pre futbalistov Realu pri preberaní strieborných medailí. Po ich prevzatí však Madridčania náhle zmizli zo scény.
„Podľa informácií nášho kolegu Alfreda Martíneza to bol Kylian Mbappé, kto odviedol spoluhráčov z ihriska a zabránil vytvoreniu čestnej uličky pre víťazov,“ uviedol portál sport.es.
Alonso ako Mourinho
Kamery zachytili Mbappého, ako nespokojne gestikuluje a niečo hovorí spoluhráčom. Viditeľná bola aj situácia, keď sa Asencio chystal zostať na ihrisku, no francúzsky útočník ho presviedčal, aby odišiel.
"Toto gesto sa fanúšikom Barcelony vôbec nepáčilo a len posilnilo obraz Mbappého ako hráča, ktorý ťažko znáša prehry. Navyše bolo zrejmé, že v závere zápasu nebol v plnej kondícii – absolvoval len jeden tréning a stále mal problémy s ľavým kolenom," dodal sport.es.
Katalánske média nešetril trénera Alonsa.
„Barcelona bola lepším tímom, diktovala. Real Madrid pôsobil viac ‚mourinhovsky‘ než kedykoľvek predtým – s najskúsenejším žiakom portugalského trénera na čele,“ napísal Joan Poquí z Mundo Deportivo.
