Všetkým futbalovým fanúšikom prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. V skupine C na seba narazia FC Barcelona a Inter Miláno.



FC Barcelona

Katalánsky veľkoklub zatiaľ predvádza v domácej súťaži takmer bezchybné predstavenie. V tabuľke je totiž prvý o skóre pred Realom a na svojom konte nemá ani jednu prehru. V Lige majstrov to ale pre Barcelonu tak ružovo nevyzerá. Po jasnej výhre s Plzňou si Barcelona pripísala prehry s Bayernom aj Interom a v tabuľke jej tak patrí tretie miesto.



Inter Miláno

Inter si v domácej Serie A pripísal už niekoľko nečakaných prehier a patrí im až siedma priečka. V skupine C Ligy majstrov si však napriek silnej konkurencii vedú slušne a po jedinej prehre s Bayernom okupujú druhú postupovú priečku. Dnes proti Barcelone môžu pridať rozhodujúce víťazstvo pre postup do vyraďovacej fázy a uvidíme, či sa to zverencom Simone Inzaghiho podarí.