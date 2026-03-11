Veľké sklamanie fanúšika Barcelony. Pomýlil si štadióny s názvom St. James Park

Veľké sklamanie zažil neznámy fanúšik FC Barcelona, ktorý si v utorok pomýlil futbalové štadióny s názvom St. James Park.
Namiesto na zápas Ligy majstrov svojho tímu na pôde Newcastlu United tak zamieril do Exeteru, kde sa práve hral duel tretej najvyššej anglickej súťaže domáceho mužstva proti Lincolnu.
Newcastle remizoval v prvom meraní síl play off o postup do osemfinále s katalánskym veľkoklubom 1:1, keď v úplne poslednej akcii duelu vyrovnal hviezdny kanonier Barcelony Lamine Yamal z penalty.
VIDEO: Zostrih zápasu Newcastle - Barcelona
Túto drámu však nevidel jeden z fanúšikov „blaugranas,“ ktorý sa v tom čase nachádzal zhruba 600 kilometrov juhozápadne. „Prišiel za mnou jeden z dobrovoľníkov a povedal mi, že pri štadióne je jeden pán s červeno-modrou tvárou a očakáva, že tu bude hrať FC Barcelona.
Jeho angličtina nebola dobrá, no usúdili sme, že v Londýne zadal do navigácie St. James Park a skončil tu. Keď zistil pravdu, tak ho to zdrvilo a cítil sa trápne. Tak sme mu ponúkli vstupenku a zápas na skutočnom St. James Parku napokon videl.
Radi ho tu privítame aj hocikedy inokedy,“ uviedol podľa AFP Adam Spencer, riaditeľ oddelenia pre komunikáciu s fanúšikmi Exeteru City.
Fanúšik Barcelony tak mal možnosť aspoň naživo vidieť aktuálne najlepší tím League One. Lincoln City zvíťazil na pôde Exeteru 1:0 a sériu bez prehry natiahol na 19 duelov.