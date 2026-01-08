Barcelona v Superpohári sfúkla Bilbao. Druhý polčas bol utrpenie, priznal Valverde

Futbalisti FC Barcelona vykročili suverénnym spôsobom za obhajobou trofeje v španielskom Superpohári.
Už tradične na pôde v Saudskej Arábii zvládli semifinálový duel v Džidde proti Athleticu Bilbao a Baskov deklasovali 5:0. Štvrtý rok za sebou tak môžu byť diváci v arabskej krajine svedkami slávneho El Clasica.
Podmienkou je triumf Realu Madrid, ktorý vo štvrtok večer nastúpi proti mestskému rivalovi Atleticu s Dávidom Hanckom.
„Blaugranas“ rozobrali svojho súpera v rozmedzí 22. až 38. minúty, keď strelili štyri góly. Postupne sa strelecky presadili Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghij a Raphinha. Kvarteto strelcov si pomenilo aj roly prihrávačov, pričom dva presné zásahy vypracoval Fermin a po jednom Raphinha a Bardghij.
„Veľmi si cením to, čo sme dnes dokázali. Mali sme skvelú mentalitu. Som šťastný, že sme strelili góly veľmi rýchlo, to vám dodáva sebavedomie a môžeme kontrolovať zápas,“ uviedol pre portál Marca hlavný tréner Barcelony Hansi Flick.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Bilbao
Po zmene strán uzavrel demoláciu Bilbaa druhým gólom Raphinha. Negatívnu vizitku tak vystavil Unaiovi Simonovi, 28-ročný brankár inkasoval päťkrát a jednotka španielskeho národného tímu prehrala minisúboj s krajnom Joanom Garciom.
O štyri roky mladší Katalánec neinkasoval ani raz, udržal si čistý štít vo štvrtom stretnutí za sebou a svojimi výkonmi púta pozornosť hlavného kouča „La Furie Roja“ Luisa de la Fuenteho.
„Je to ťažká prehra. Keď inkasujete päť gólov, nemôžete ukázať prstom na jedného hráča. Znamená to, že nehral dobre celý tím,“ povedal Simon podľa agentúry AFP. „Musíme sa ospravedlniť fanúšikov, ktorí sem prišli. Nehrali sme na našej úrovni,“ doplnil kapitán baskického tímu Inaki Williams.
Nespokojnosť netajil ani kormidelník Bilbaa Ernesto Valverde. „Bol to zápas, v ktorom sme začali dobre, ale hneď ako Barca skórovala, príliš nás to zlomilo.
Ak proti takýmto tímom skloníte hlavu, vybehnú po vás. Polčasový stav 0:4 bol bolestivý a druhé dejstvo bolo utrpenie. Bol to jeden z najhorších zápasov, aké sme odohrali za dlhú dobu,“ vyhlásil Valverde.
Katalánci uspeli aj napriek absencii najväčšej hviezdy v základnej zostave. Iba z lavičky náhradníkov sledoval duel krídelník Lamine Yamal, ktorý naskočil ako striedajúci hráč v 72. minúte.
„Počas uplynulých dvoch dní mal nejaké ťažkosti. Nemohol trénovať, preto zostal na lavičke. Nemá to nič spoločné so zranením, boli to žalúdočné problémy,“ ozrejmil dôvody vynechania 18-ročného talentu svetového futbalu zo štartujúcej jedenástky Flick.