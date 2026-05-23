Trpké vypadnutie Valjentovho tímu. O ich zostupe rozhodlo skóre a vzájomné zápasy

Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom vypadli zo španielskej La Ligy.
V záverečnom 38. kole síce zdolali Real Oviedo 3:0, no v tabuľke skončili na zostupovom 18. mieste.
V ich neprospech rozhodli nepriaznivé vzájomné zápasy s Levante a horšie skóre v porovnaní s Osasunou Pamplona. Všetky tri tímy nazbierali 42 bodov.
Spoločne s Mallorcou opúšťajú elitu Girona a Oviedo. V Lige majstrov budú v sezóne 2026/27 účinkovať FC Barcelona, Real Madrid, FC Villarreal, Atletico Madrid a Real Betis.
Majstrovská Barcelona prehrala v sobotu na pôde Valencie 1:3, Real Madrid si poradil s Athleticom Bilbao 4:2.
Celta Vigo zdolala Sevillu 1:0 a druhýkrát za sebou sa predstaví v Európskej lige spoločne s Realom Sociedad San Sebastian, ktorý triumfoval v Španielskom pohári. Getafe si zahrá Konferenčnú ligu.
La Liga - 38. kolo
Deportivo Alaves - Rayo Vallecano 1:2 (1:0)
Góly: 13. Martínez - 73. Camello, 90. Nteka
Real Betis - UD Levante 2:1 (1:1)
Góly: 5. Ezzalzouli, 68. Fornal - 45+1. Espi
Celta Vigo - FC Sevilla 1:0 (0:0)
Gól: 51. Moriba
Espanyol Barcelona - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:1)
Góly: 65. Fernandez - 29. Óskarsson
Getafe CF - Osasuna Pamplona 1:0 (0:0)
Gól: 59. Milla
Girona FC - Elche CF 1:1 (0:1)
Góly: 48. Martínez - 39. Rodriguez
RCD Mallorca - Real Oviedo 3:0 (1:0)
Góly: 43. Torre, 83. Montanes, 88. Muriqi
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
Real Madrid - Athletic Bilbao 4:2 (2:1)
Góly: 12. Garcia, 41. Bellingham, 51. Mbappe, 89. Diaz - 45+1. Guruzeta, 90+1. Izeta
FC Valencia - FC Barcelona 3:1 (0:0)
Góly: 68. Guerra, 71. Rioja, 90+8. Rodríguez - 61. Lewandowski