Majster z roku 2000 sa vracia do La Ligy. Trvalo to osem rokov, zostúpil aj do tretej súťaže

Futbalisti Coruña Deportiva.
ČTK|25. máj 2026 o 08:44
Futbalisti Deportiva La Coruña sa po ôsmich rokoch vracajú do najvyššej španielskej súťaže.

Vďaka nedeľňajšiemu víťazstvu 2:0 nad Valladolidom v druhej lige si španielsky majster z roku 2000 zabezpečil jedno z dvoch postupových miest.

Oba góly strelil kamerunský útočník Bil Nsongo.

La Coruña v roku 2020 dokonca zostúpila do tretej ligy, kde strávila štyri roky. Ďalším postupujúcim je Racing Santander, ktorý po remíze 1:1 v Málage vedie tabuľku pred Deportivom o dva body.

Santander hral najvyššiu súťaž naposledy pred 14 rokmi. Nedeľňajšie záverečné kolo rozhodne o štyroch účastníkoch baráže.

Z najvyššej súťaže zostúpili Mallorca, Girona a Oviedo.

