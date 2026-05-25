Majster z roku 2000 sa vracia do La Ligy. Trvalo to osem rokov, zostúpil aj do tretej súťaže

Futbalisti Deportiva La Coruña sa po ôsmich rokoch vracajú do najvyššej španielskej súťaže.
Vďaka nedeľňajšiemu víťazstvu 2:0 nad Valladolidom v druhej lige si španielsky majster z roku 2000 zabezpečil jedno z dvoch postupových miest.
Oba góly strelil kamerunský útočník Bil Nsongo.
La Coruña v roku 2020 dokonca zostúpila do tretej ligy, kde strávila štyri roky. Ďalším postupujúcim je Racing Santander, ktorý po remíze 1:1 v Málage vedie tabuľku pred Deportivom o dva body.
Santander hral najvyššiu súťaž naposledy pred 14 rokmi. Nedeľňajšie záverečné kolo rozhodne o štyroch účastníkoch baráže.
Z najvyššej súťaže zostúpili Mallorca, Girona a Oviedo.