Protest Barcelony nič nezmenil. UEFA zamietla sťažnosť za hru rukou v zápase s Atléticom

Európska futbalová únia (UEFA) v utorok zamietla formálnu sťažnosť Barcelony za hru rukou v prvom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov proti Atléticu Madrid (0:2).
Stalo sa tak len niekoľko hodín pred začiatkom odvety, ktorej úvodný výkop je na programe o 21.00 h.
K incidentu došlo v 54. minúte pri rozohrávke Atlética. Brankár Juan Musso poslal loptu Marcovi Pubillovi, no ten ju chytil do ruky a rozohral znova.
Podľa hlavného rozhodcu Istvána Kovácsa lopta nebola v hre, a tak tento moment nepreskúmaval.
K podobným situáciám došlo v LM dvakrát – v stretnutí Arsenalu a Bayernu Mníchov vo štvrťfinále sezóny 2023/2024 a Clubu Bruggy s Aston Villou vo 4. kole ligovej fázy vlaňajšieho ročníka. V prvom prípade rozhodca penaltu neodpískal, v druhom áno.
Tréner „blaugranas“ Hansi Flick po zápase povedal, že videorozhodcovia mali požiadať Kovácsa, aby incident prezrel.
Podľa kapitána tímu Ronalda Arauja to zase mala byť „absurdná, ale jasná penalta“.
Barcelona neskôr rozhodnutie neudeliť jej pokutový kop označila za „závažnú chybu“, ktorá ovplyvnila výsledok stretnutia, pripomenula agentúra AFP.
