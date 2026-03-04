Atlético spoznalo súpera vo finále. Baskické derby malo opäť rovnakého víťaza

Futbalisti Realu Sociedad oslavujú gól.
Futbalisti Realu Sociedad oslavujú gól. (Autor: SITA/AP)
TASR|4. mar 2026 o 23:09
Oba zápasy sa skončili zhodne 1:0.

Španielsky pohár - odveta semifinále

Real Sociedad - Athletic Bilbao 1:0 (0:0)

Gól: 87. Oyarzabal (z 11 m)

/prvý zápas: 1:0, postúpil Real Sociedad/

Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian postúpili do finále Španielskeho pohára.

V stredajšej semifinálovej odvete zdolali ďalší baskický klub Athletic Bilbao 1:0 vďaka gólu Mikela Oyarzabala z pokutového kopu.

Real Sociedad zvíťazil rovnakým pomerom aj v prvom zápase na pôde súpera.

Vo finále sa stretne s Atleticom Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom, ktoré vyradilo Barcelonu po výsledkoch 4:0 a 0:3.

Španielsky pohár - pavúk play-off

Copa del Rey

    dnes 23:09
