Atlético spoznalo súpera vo finále. Baskické derby malo opäť rovnakého víťaza

Španielsky pohár - odveta semifinále
Real Sociedad - Athletic Bilbao 1:0 (0:0)
Gól: 87. Oyarzabal (z 11 m)
/prvý zápas: 1:0, postúpil Real Sociedad/
Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian postúpili do finále Španielskeho pohára.
V stredajšej semifinálovej odvete zdolali ďalší baskický klub Athletic Bilbao 1:0 vďaka gólu Mikela Oyarzabala z pokutového kopu.
Real Sociedad zvíťazil rovnakým pomerom aj v prvom zápase na pôde súpera.
Vo finále sa stretne s Atleticom Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom, ktoré vyradilo Barcelonu po výsledkoch 4:0 a 0:3.