Dva góly Ďuriša aj nešťastný vlastenec Godála. Trnava odštartovala jar suverénnym výkonom

Martin Poljovka, tréner Banskej Bystrice: „Trnava hrala v prvom polčase veľmi dobre. Výrazne sme k tomu prispeli svojou pasivitou, naivitou a neviem čo všetko by sa tam dalo menovať, pretože tých šancí súpera tam bolo niekoľko. Mrzí ma to, tieto situácie sa dali zvládnuť. Neboli sme v podčíslení, neboli tam systémové chyby ani prekvapujúca situácia. Jednoducho sme Trnavčanom ponúkli príležitosti a oni ich zvládli. Zápas sa rozhodol už v prvom polčase, ale viac by som to pripisoval nášmu katastrofálnemu výkonu. V druhom polčase sme sa chceli o niečo pokúsiť. Ak by sme dali gól na 1:3, tak by sme so zápasom ešte mohli niečo spraviť, ale prišiel nešťastný vlastný gól a zápas sa zavrel. Nám sa podarilo skórovať aspoň raz, boli tam šance, no tie pramenili aj z toho, že súper dal už dôraz na dohratie zápasu.“

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Po príprave je to úplne ideálny štart do odvetnej časti súťaže. Prvý polčas bol z našej strany vynikajúci, chalani dobre kombinovali a behali. Vytvárali si šance a strelili tri góly, pričom mali aj ďalšie príležitosti. V druhom polčase sme to viac – menej kontrolovali. Hráči bolo rozumní, povedal som im, aby nič nepodcenili. Tým, že sme dali štvrtý gól, tak bolo prakticky po zápase. Pre nás je to pekný výsledok, dôležité víťazstvo. Je to pre nás i povzbudenie po zimnej príprave, keď vstúpite takto dobre do prvého jarného kola. Ideme ďalej.