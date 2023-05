Kmotrík ml.: Nie je žiadna polemika o tom, či Weiss bude pokračovať alebo nie

Slovan získal trinásty titul v ére samostatnosti, triumfoval po piaty raz za sebou. Čo to pre vás znamená?

Som šťastný, že sme to dotiahli do konca. Tlak bol enormný na nás, začiatok po zime nebol optimálny.

Som veľmi rád, že sme to dotiahli do tohto konca, lebo pre nás to bolo dôležité aj do nasledujúceho obdobia, do nasledujúcej sezóny. Bolo to náročné, som unavený, ale verím, že to je odrazový mostík k niečomu väčšiemu.