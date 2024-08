Bystričania čakajú na prvú výhru bez Polievku. Skaličania vyrovnali z poslednej akcie

Marek Bažík, tréner Banskej Bystrice: "Za prvý polčas musím mojich zverencov pochváliť. Škoda, že sme nevyužili aj ďalšie nebezpečné situácie pred bránou súpera. Ak by sme premenili šance, mohli sme zápas zatvoriť ešte v prvom polčase. Nestalo sa tak, aj to je futbal. V druhom polčase ak zahodíte za stavu 1:0 šance, tak postupne viera odchádza a nervozita sa vkráda do hláv hráčov. Myslím si však, že zápas sme mali ustáť i napriek tomu, že sme už boli po prestávke o niečo pasívnejší. Možno to bolo aj tým, že prvý polčas nás stál veľa síl. Chceli sme byť aktívni, či v ofenzíve ako aj v defenzíve a myslím si, že sa nám to aj darilo. Musím chlapcov pochváliť i napriek tomu, že sme zápas neustáli v poslednej nadstavenej minúte. Veľmi to bolí, ale to je život. V závere duelu sme nemali šťastie, no možno ho budeme mať o týždeň, o dva. Verím, že chalani majú charakter, že toto nás vôbec nezlomí a pôjdeme ďalej."

Pavol Majerník, tréner Skalice: "Z našej strany to bol veľmi zlý prvý polčas, bez pohybu, agresivity a osobných súbojov. Celý polčas sme mali obrovský problém s bránením súpera vo všetkých zónach ihriska. Bolo to veľké sklamanie pre mňa, lebo nefungovali nám veci tak dozadu ako aj dopredu, napríklad prechodová fáza, chýbali nábehy za obranu súpera. V druhom polčase nastalo zlepšenie. Bol to už zápas hore – dole, domáci mali veľa protiútokov, ktoré sme svojím spôsobom poriešili, až na šancu Rymarenka na konci, ktorý mohol zavrieť zápas. Na naše šťastie sa tak nestalo. Mali sme však oveľa lepší pohyb po prestávke, aj veľkú šancu, keď Fábry dával loptu do žrde. Musím kvitovať, že chalani verili tomu, že dajú gól až do samého konca a s veľkou dávkou šťastia sme napokon zápas doviedli do remízy 1:1."