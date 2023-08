Triumf B. Bystrice zariadil sviatočný strelec Ľupták. Potrebovali sme vyhrať, povedal

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystričania v 4. kole futbalovej Niké ligy bodovali tretíkrát za sebou a po úvodnej domácej prehre s Podbrezovou sa pomaly šplhajú v tabuľke nahor. V piatkovom stretnutí so Skalicou (2:1) mali aj veľké šťastie. Vo vyrovnanom zápas priklonili misky váh na svoju stranu až v samom závere, keď sa ujala strela Branislava Ľuptáka z väčšej vzdialenosti, ktorú tečoval Michal Ranko.

Práve on bol smutným hrdinom celého stretnutia. "Trafilo ma to a od mňa sa lopta odrazila k brankárovi do protipohybu.

Nechcel som sa do nej postaviť a ani sa uhnúť a ani strelu zablokovať. Kebyže sa lopty nedotknem, tak by z toho nič nebolo. Brankár išiel do jednej strany a strela po mojom odraze do druhej. Bol to nešťastný moment," uviedol pred médiami.

Skúsený 29-ročný skalický obranca vedel presne pomenovať aj príčiny tretej prehry v rade. "Mali sme síce dobrý vstup do zápasu, ujali sme sa vedenia, no potom neviem čo sa s nami stalo. Vzápätí sme dostali gól po autovom vhadzovaní, čo sa asi iba nám môže stať a druhý polčas po rohu z odrazenej lopty dostaneme gól na 2:1. Je štvrté kolo a stalo sa nám druhýkrát, že vedieme a prehráme. Mali by sme sa nad tým všetci zamyslieť a každý začať sám od seba. Povedať si, kde robíme chyby a rýchlo sa z toho poučiť." Šťastným hrdinom duelu bol napokon stredopoliar Banskej Bystrice Branislav Ľupták, ktorému naservíroval loptu po rohu kapitána Róberta Polievku Timotej Záhumenský. Sviatočný strelec nelenil a rovno strieľal. "Nevnímam to tak, že by som mužstvo mojím zásahom na 2:1 vykúpil. Hlavné je, že máme tri body, lebo tabuľka je nabitá a veľmi sme potrebovali vyhrať. Mohol dať aj niekto iný gól skôr, lebo šance sme na to mali. Ja som rád, že mi to tam padlo. Timo Záhumenský mi to dobre pripravil na strelu, darí sa mu v asistenciách a ja som sa mohol radovať ešte skôr, ako lopta skončila v bránke po tom teči," zdôraznil po zápase skromný Ľupták a k náročnému duelu dodal.