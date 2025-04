Gašparíkovi zrejme príde zle. Ružomberok postúpil do finále a chce zopakovať senzáciu

Ukázalo sa, že tím hral takto po prvý raz. Beriem to na seba, nič sa nedá robiť, ale tu každý musí ukázať, že do kádra patrí," uviedol Straka.

"Keď si spomeniem, že je tam tréner, ktorý sa tam nedávno vrátil, tak mi je až z toho zle. Nemám dobré spomienky na Ružomberok," vravel po výhre nad Slovanom a postupe do finále tréner Trnavy Michal Gašparík, ktorý takto uznal kredit svojmu náprotivkovi.

"My sme prešli cez Žilinu a vyradili sme Slovan. Sme jediné mužstvo, ktoré dokáže Slovan v dvojzápase vyradiť. Dokázali sme to, takže pohár si zaslúžime,“ tvrdí Gašparík.

Trnava bude mať v Dunajskej Strede šancu oplatiť Ružomberku prekvapivú prehru z minulého ročníka. Jej súper neprežíva najlepšie obdobie, keď v lige je na predposlednej pozícii, ktorá by znamenala baráž.

"Bol som si istý, že Ružomberok vieme prekonať. Do zápasu sme dali všetko, chlapci dodržali celú taktiku fantasticky. Hrali najlepší zápas s Ružomberkom, nie že od prvej minúty, ale od prvej sekundy! Je to strašná škoda," krútil hlavou minulý rok.

A to bola príležitosť pre Ružomberčanov, získať lodivoda, ktorý ich doviedol k senzačnému triumfu nad chorvátskym Hajdukom Split. Ruža bola pod jeho vedením blízko hlavnej časti Konferenčnej ligy UEFA, no prekvapivo vypadla s arménskym klubom FC Noah.

Ružomberok len pred pár dňami odvolal z pozície hlavného trénera Norberta Hrnčára, ktorého nahradil Ondřej Smetana. Muž, ktorý pred polrokom odišiel práve z Ružomberka za 100-tisíc eur do Slovácka, no pre neuspokojivé výsledky s ním český klub ukončil spoluprácu.

Na solídne výsledky sa Ružomberok pokúsi nadviazať vo finále Slovnaft Cupu. Je to pre neho jedinečná príležitosť, ako sa dostať do Európy.

Ružomberok okrem minulého roka vyhral Slovenský pohár ešte v sezóne 2005/06.

"Kto by nechcel zopakovať výsledok z minulého ročníka, keď už ste vo finále. Tieto zápasy sú o tom, aby ste ich zvládli.

Tento rok to bude iné. My však spravíme všetko preto, aby sme to zvládli," uzavrel tréner Ružomberka Ondřej Smetana.

VIDEO: Hlavný tréner MFK Ružomberok Ondřej Smetana