Michalovce doplatili na zbytočnú chybu. Banská Bystrica im vrátila prehru z východu

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: "Zmenili sme výkon, lebo s Liptovským Mikulášom a ani doma so Skalicou počas prvých polčasov nebol dobrý. Zmenili sme aj herný systém i spôsob bránenia. Išli sme do vyššieho pressingu i rizika, no oplatilo sa. Chalani odviedli presne to, čo sme si povedali a nacvičovali. Nechceli sme Michalovce pustiť do medzihry, lebo majú dobré mužstvo, ktoré hrá kombinačne. Napádali sme vysoko, aby nemohli hrať hostia svoju hru. Myslím si, že sa nám to darilo skoro celý zápas, okrem štyroch minút na začiatku druhého polčasu. Zaslúžene sme vyhrali."

Richard Höger, tréner Michaloviec: "Zaslúžené víťazstvo domácich. Rozhodla nielen individuálna kvalita Faška a Polievku, ale aj ochota Bystričanov ísť do súboja a vyhrať ho, pobiť sa vo všetkých častiach ihriska, nielen v jednej a druhej šestnástke. Domáci boli v podstate počas celého zápasu boli dôraznejší a súbojovejší, preto zaslúžene vyhrali."