Skuhravý miluje kreatívnych hráčov. Pri víťaznej premiére vytiahol z lavičky eso

Následne domáci útočník Rymarenko premenil pokutový kop, no tím z východu republiky ešte do prestávky išiel do vedenia po štandardnej situácii a aj v druhom polčase dokázal odpovedať na vyrovnávajúci úder súpera.

Ani nebudem používať slovo, že musíme dať hlavy hore a ísť ďalej. Proste musíme sa o tom s chalanmi porozprávať, ale chýba nám asi kúsok šťastia v koncovke. Šance sme si vytvorili, hrali sme presilovku, no bohužiaľ nám to nevyšlo a sme veľmi sklamaní."

"Čo sa týka opätovne inkasovaného gólu doma v nadstavenom čase, tak ani neviem, kde hľadať aké slová. Je to pre nás znovu ťažká prehra. Neviem, ťažko sa mi na to vôbec nejako reaguje," dodal Rymarenko.

Všetci chlapci to odmakali, vravel kapitán

Košickí futbalisti odovzdali na ihrisku všetky sily. Trikrát odvracali loptu z bránkovej čiary, mali aj šťastie, no išli mu naproti.

"Bol to veľmi ťažký zápas pre nás, ovplyvnila ho červená karta, dovtedy sme hrali dobre. To, čo sme chceli hrať. Vďaka tomu sa to možno aj konečne zlomilo a konečne sme vyhrali.

Aj keď so šťastím sa to otočilo na našu stranu, lebo posledné zápasy sme mali smolu my, takže sa veľmi teším, že sme to ukopali. Fantázia, určite si to užijeme," hovoril po stretnutí košický kapitán Ján Krivák.