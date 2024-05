Polievka sa po zranení vrátil vo veľkom štýle. Super návrat. Som naspäť, uviedol

Musel som trošku aj pritlačiť 'kondičákov' a veľmi im ďakujem, spravili skvelú robotu. Tie dva mesiace so mnou odmakali. Aj ich som dotlačil do toho, že tých tridsať minút musím dnes zvládnuť aj keby čo bolo.

Povedal som si dobre, jedna situácia príde a tú musíš využiť," opisoval svoj návrat i rozhodujúci moment piatkového duelu 27-ročný Polievka.

Je už síce stopercentne fit, ale potrebuje ešte popracovať na kondícii: "Cítim sa unavene, je to iné keď trénujete a keď ste už priamo v zápase. Je to iné tempo. A hoci som nevládal, bol to príjemný pocit byť na ihrisku a tešiť sa. Som naspäť, pevne verím, že chlapcom ešte pomôžem do konca sezóny."