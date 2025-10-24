Alkmaar si robil, čo chcel, píše holandská tlač. Kapitán domácich ľutuje chudobné skóre

BRATISLAVA. Holandské médiá konštatujú, že AZ Alkmaar si zabezpečil prvé víťazstvo v Konferenčnej lige ľahšie, ako predpokladal.
A to napriek tomu, že vedenie o jeden gól až do konca zápasu nikdy nie je dostatočné na to, aby mužstvo mohlo byť pokojné.
Tím Maartena Martensa bol dominantný počas celého zápasu proti súperovi zo Slovenska, ale z množstva streleckých príležitostí premenil na gól iba jedinú.
"Na Štadióne AFAS fúkal silný vietor a lialo ako z krhly. Či dážď alebo slnko, všetko jedno. AZ prevzal doma iniciatívu a v úvodných fázach hľadal medzery v obrane slovenského šampióna. Slovan sa zaboril na vlastnej polovici a nechal tím Alkmaaru, aby si s loptou robil, čo chce.
Martensov tím nachádzal medzery v obrane len sporadicky, ale nakoniec prelomil mŕtvy bod tesne pred koncom prvého polčasu. Kapitán Sven Mijnans šikovne poslal center od Denza Kasiusa do bránky Dominika Takáča," napísal web vi.nl.
Strelec jediného gólu, ale aj autor zahodeného pokutového kopu Mijnans po zápase pre Ziggo Sport povedal:
"Počas celého zápasu sme súperovi veľa nedarovali. Hrali sme útočný futbal a keď sme aj stratili loptu, mali sme ju čoskoro znova pod kontrolou. Je škoda, že sme skórovali iba raz.
Boli situácie, keď lopta bola vykopnutá z čiary a ďalšia zasa tesne minula bránku, ale som rád, že sa mi podarilo streliť gól. K tej penalte musím byť kritický sám na seba, nebola dobrá, ale som spokojný s tromi bodmi.“
Algemeen Dagblad na svojom webe v živom komentári po skončení zápasu skonštatoval: "Alkmaar má po dobrom výkone v kapse prvé tri body z Európy. Získal ich proti Slovanu, ktorý veľmi nemal v tomto zápase čo povedať."