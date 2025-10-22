Opora Slovana by sa vrátila do Holandska zadarmo. Alkmaar si vyberá talenty podľa intelektu

BRATISLAVA. Na pravej ruke má tetovanie futbalistu v drese Vitesse. „Vyformovalo ma to na hráča, ktorým som dnes. Je to pre mňa spomienka na dôležité obdobie v kariére," tvrdil Guram Kašia.
Obranca ŠK Slovan Bratislava zamieril do Holandska, keď mal 23 rokov. V tom čase sa dal po prvýkrát tetovať. „Bol som tam sám, tak som si objednal termín na tetovanie," pokračoval v reportáži UEFA.
V klube z Arnhemu strávil osem rokov, odohral zaň takmer tri stovky zápasov a sa stal kapitánom tímu a vyhral s ním Holandský pohár.
Na sklonku kariéry by sa tam rád vrátil. „Hral by som aj zadarmo. Beriem to ako svoj posledný tanec,“ povedal v lete pre holandský magazín ELF Voetbal.
Fanúšikovia ho v Arnheme považujú za klubovú legendu. „Bolo by skvelé, ak by sa vrátil,“ vravel pred niekoľkými týždňami v reakcii na Kašiove slová jeden z priaznivcov Vitesse pre VoetbalPrimeur.
So Slovanom má zmluvu do konca tejto sezóny. V belasom drese sa predstaví vo štvrtok v zápase proti AZ Alkmaar v druhom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy (21.00, vysiela JOJ Šport).
Neopísateľný pocit, tvrdil Kašia
V roku 2017 zdvihol Kašia nad hlavu Holandský pohár, keď vo finále zdolal práve AZ Alkmaar (2:0). Gruzínsky futbalista doviedol klub z Arnhemu k veľkolepému triumfu ako kapitán.
Išlo o prvú cennú trofej pre Vitesse v 125-ročnej klubovej histórii.
„Sezónu sme začali zle, ale v najlepšom momente tu stojíme s najväčšou odmenou v histórii klubu," tvrdil v tom čase Kašia a pokračoval: „Pre mňa je to míľnik v mojej futbalovej kariére. Je to neopísateľný pocit. A ešte to tak nejaký čas zostane.“
Ak by Gruzínec zdolal Alkmaar aj so Slovanom v Konferenčnej lige, išlo by takisto o úspech. AZ má štvornásobne hodnotnejší káder než slovenský šampión a dvojnásobne väčší rozpočet (50 miliónov eur).
Hral finále európskeho pohára
Počas posledných ôsmich rokov sa Alkmaar vždy umiestnil v najlepšej päťke v holandskej lige. Ligový titul získal po prvý a zatiaľ poslednýkrát v roku 2009, keď bol hlavný tréner tímu Louis van Gaal.
V pohárovej Európe sa AZ dostal najďalej v sezóne 1980/81, keď prehral vo finále Pohára UEFA s anglickým Ipswich Town.
V roku 2023 sa Alkmaar dostal až do semifinále Konferenčnej ligy, kde nestačil na West Ham.
AZ nemá s anglickými tímami dobré skúsenosti, keď ho vo vlaňajšom ročníku vyradil v osemfinále Európskej ligy Tottenham.
Alkmaar sa nachádza len necelých 40 kilometrov severnejšie od Amsterdamu a jeho štadión AFAS má kapacitu 19 500 miest.
Debakel v prvom zápase
Alkmaar v minulosti viedli veľké trénerské persóny. Louis van Gaal, Ronald Koeman či Arne Slot.
V súčasnosti ho vedie 41-ročná klubová legenda Maarten Martens, ktorý si počas hráčskej kariéry obliekal napríklad aj dres gréckeho PAOK-u, kde bol jeho spoluhráčom Róbert Mak, súčasný hráč belasých.
Martensov tím však vstúpil do tejto sezóny Konferenčnej ligy katastrofálne. Ako papierový favorit prehral v cyperskej Larnake vysoko 0:4.
VIDEO: Zostrihy zápasu AEK Larnaka 4:0 AZ Alkmaar.
Kľúčový moment zápasu prišiel už v úvodných sekundách, keď rozhodca ukázal obrancovi Alexandremu Penetrovi červenú kartu.
Oba tímy sa však na európsky zápas naladili víťazstvami v ligových derby zápasoch. Slovan zdolal Trnavu 2:0 na jej pôde, Alkmaar porazil vonku Ajax 2:0.
Holandský klub sa najnovšie môže spoľahnúť aj na obávaného útočníka Troya Parrotta. Ten sa vrátil do zostavy po mesiaci. Ír bol v úvode ročníka extrémne gólový.
Presadil sa v siedmich súťažných zápasoch v rade, v ktorých skóroval až desaťkrát. Počas posledného víkendu sa presadil z bieleho bodu v Amsterdame.
Talent, ktorý pripomína De Bruyneho
Azda najväčšou zbraňou Alkmaaru je stred poľa. Proti Slovanu by mali v stredovej trojici nastúpiť 25-roční Holanďania Peer Koopmeiners a Sven Mijans, ktorých dopĺňa jeden z najväčších holandských talentov súčasnosti Kees Smit.
Má len devätnásť rokov a vyniká svojou rozvahou s loptou, dokáže diktovať tempo a režírovať hru.
„Ide o "big deal". Dokáže prejsť cez súperov, vidí každý centimeter voľného priestoru. Pripomína Kevina De Bruyneho, a to aj výzorom (smiech)," tvrdí pre Sportnet holandský novinár Brian Wijker z miestneho periodika Noordhollands Dagblad.
Smit vyrastal v akadémii Alkmaaru od deviatich rokov. V súčasnosti ho podľa viacerých zdrojov majú na svojom zozname Ajax, Bayern Mníchov, Real Madrid, Barcelona a mnohé zvučné kluby z Premier League.
Jeho trhová hodnota je desať miliónov eur, no Alkmaar by vzhľadom na jeho potenciál požadoval oveľa vyššiu sumu.
Akadémia, ktorá testuje intelekt
Pred dvoma rokmi ovládol AZ mládežnícku Ligu majstrov. Stal sa prvým holandským víťazom tejto súťaže.
Klub vyradil na ceste za triumfom napríklad Barcelonu či Real Madrid, pričom vo finále prevalcoval Hajduk Split 5:0. AZ počas vyraďovacej fázy skóroval 19-krát, pričom inkasoval len dva góly.
Tento triumf podčiarkol reputáciu Alkmaaru ako jednej z najlepších európskych akadémií. Klub vychováva množstvo elitných futbalistov. Niektorých kupuje za státisíce a predáva za desiatky miliónov eur.
Len za posledné tri sezóny je holandský klub v pluse zhruba 120 miliónov eur len z prestupov.
AZ dokonca spolupracuje so spoločnosťou BrainsFirst, ktorá sídli Amsterdame. Pracuje na testovaní mozgových schopností hráčov od veku 12 rokov.
„Alkmaar hľadá hráčov, ktorí sú nielen fyzicky, mentálne, takticky a technicky výnimoční, ale aj kognitívne,“ hovorí Eric Castien pre Sky Sports.
„Ak hráte v 16 rokoch na elitnej úrovni, možno dokonca v reprezentácii, ale v našich testoch opakovane dosahujete slabé výsledky, AZ vás s najväčšou pravdepodobnosťou nepodpíše. Ide o identifikáciu budúceho potenciálu, nejde o aktuálnu výkonnosť, ako to robia takmer všetky kluby," doplnil.
Spoločnosť je presvedčená, že v elitnom futbale je mozog dôležitejší než fyzické vlastnosti.
„Ak nie ste po šestnástich rokoch v zelenej krivke, nebudete v zelenej krivke ani v 22 rokoch. Pre mnohých ľudí to nie je správna myšlienka, pretože radi veria, že môžu kohokoľvek zlepšiť," zakončil Castien.