Generálka na finále pohára dopadla lepšie pre Hanckov tím. Ukazujeme, čo chceme, vraví hrdina

Hrdinom futbalového Atlética Madrid bol v sobotu striedajúci útočník Nicolas Gonzalez. Argentínčan nastúpil v 54. minúte zápasu proti Realu Sociedad za stavu 1:1 a gólovo zariadil triumf svojho tímu.
Nastúpil zaň aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý dostal v 20. minúte žltú kartu.
Atlético pod vedením trénera Diega Simeoneho kontrolovalo zápas dlhé úseky, no nedokázalo súperovi odskočiť.
Ten sa dvakrát dostal do vedenia zásluhou Alexandra Sörlotha a Gonzaleza, ale Carlos Soler a Mikel Oyarzabal zakaždým rýchlo odpovedali vyrovnávajúcimi gólmi.
Gonzalez potom zasadil hosťom rozhodujúci úder presnou hlavičkou v 81. minúte, čím svojmu tímu zabezpečil v neúplnej tabuľke trojbodový náskok na treťom mieste pred Villarrealom.
Chýbala presnosť
Domáci naznačili aktivitu už v úvode, keď Giuliano Simeone skombinoval akciu so Sörlothom a ten preveril hosťujúceho brankára Alexa Remira prízemnou strelou.
Jeho zákrok iba na chvíľu oddialil gól, pretože po následnom vhadzovaní až do veľkého vápna Sörloth prudkou strelou z prvej pod brvno otvoril skóre.
Gól z piatej minúty bol však rýchlo zmazaný. Soler si vymenil prihrávky s Lukom Sučičom, elegantne si spracoval loptu dominantnou pravou nohou a ľavačkou poslal prudkú obaľovačku.
Papierový favorit duelu mal naďalej hernú prevahu, no v poslednej tretine ihriska mu chýbala presnosť.
Gimenez, Sörloth aj Ademola Lookman sa pokúšali zakončiť, no netrafili bránu. Prerušenie hry pre zranenie pomohlo Sociedadu znovu sa zorganizovať a pred polčasovým hvizdom si vytvoril dve šance — Sergio Gomez bol blízko gólu a brankár Jan Oblak musel zasahovať po strele Sučiča.
Generálka na finále
Kouč Simeone urobil prvú zmenu počas prestávky a do zhruba hodiny hry vyčerpal všetky striedania, pričom medzi čerstvými hráčmi bol aj Gonzalez.
Na začiatku druhého dejstva prežila bez ujmy kiksujúca defenzíva hostí a hra ožila, keď oba tímy skórovali v priebehu necelej minúty.
Gonzalez si výborne narazil loptu s Antoineom Griezmannom, ktorý ukázal veľkú kreativitu intuitívnou spätnou prihrávkou, po ktorej jeho voľný spoluhráč zakončil. Vedenie však vydržalo len niekoľko sekúnd.
Oyarzabal prenikol stredom a po zablokovanej prvej strele Hanckom napokon prudko zakončil spoza skupiny hráčov.
Keď bolo v posledných desiatich minútach všetko otvorené, Remiro ešte výborne zasiahol po prízemnej strele Johnnyho Cardosa. Napokon však rozhodol Gonzalez, ktorý silnou hlavičkou skóroval po centri Mattea Ruggeriho do šestnástky.
Pre trénera hostí Pellegrina Matarazza to bola iba druhá prehra v 14 zápasoch na lavičke, pričom baskický tím sa od príchodu Američana posunul už na ôsme miesto.
Oba tímy si tento týždeň zabezpečili postup do finále Copa del Rey a sobotný zápas bol generálkou na aprílový súboj v Seville.
Nenávidia prehry
„Už to bolo nejaký čas, odkedy som skóroval, takže je skvelé, že sa mi to podarilo dnes na tomto štadióne pred týmito fanúšikmi. V každom zápase ukazujeme, čo chceme a čoho sme schopní,“ citovala Gonzaleza agentúra AFP.
Naposledy sa zapísal do listiny strelcov v septembri proti Villarrealu (2:0). „Som veľmi šťastný za Nica. V decembri sa zranil a odvtedy sa mu nedarilo nájsť formu. Dúfam, že v tom bude pokračovať, pretože potrebujeme všetko, čo môže tímu ponúknuť,“ povedal tréner Simeone ohľadom svojho hráča.
„Nenávidíme prehry a dnes náš výkon nebol najlepší. Do finále je ešte šesť týždňov, na ihrisku budú možno iní hráči, veci budú iné,“ zhodnotil Matarazzo, ktorý trénoval v Stuttgarte práve Gonzaleza.