Fotka sláviaceho Slováka obletí svet. Rýchlo reagoval a veľký Real dostal lekciu

BRATISLAVA. Koľko futbalistov narodených na Slovensku si môže povedať, že pokorili najslávnejšiu futbalovú značku? Iba veľmi málo.
Koľko z nich to dokázalo so svojim tímom rozdielom triedy? Zrejme iba jeden. Dávid Hancko odohral zápas, ktorý si zapamätá na celý život.
Keď schádzal v závere zápasu z ihriska, tak zožal potlesk v stoji. Fanúšikovia kričali jeho meno, aj keď trošku skomolene.
Atlético Madrid zdolalo v najväčšom hite 7. kola mestského rivala z Realu 5:2.
Bol to famózny zápas, hlavne prvý polčas sa hral vo veľmi vysokom tempe.
„Plakal som, pretože som mal v tele veľa emócií,“ priznal tréner Atlética Diego Simeone. Celý zápas skákal pri čiare, padal na kolená a chytal sa za hlavu. A po zápase vyobjímal všetkých svojich hráčov. Aj jedného Slováka.
Bol to prvý zápas Hancka proti Realu Madrid v La Lige a rozhodne nesklamal. V defenzíve hral spoľahlivo a bol veľmi aktívny aj smerom dopredu.
Nebezpečný Hancko
„V ofenzíve bol veľmi aktívny. Z jeho centrov vznikli viaceré najnebezpečnejšie akcie Atlética," hodnotil jeho výkon denník Marca.
V druhom polčase trpel v súbojoch s útočníkom Mastantuonom. Argentínčan ho neustále napádal, ale Hancko bol veľmi istý. Skončil úplne vyčerpaný. Slovák vynikal v obrannej práci, za čo dostal sedmičku, tretiu najvyššiu známku.
VIDEO: Gól Juliana Álvareza
Slovák mal niekoľko nebezpečných centrov a pri troške šťastia si mohol pripísať aj dve asistencie.
Mal podiel na vyrovnávajúcom góle, v nadstavenom čase prvého polčasu. Hancko rýchlo hodil aut a Alexander Sörloth hlavou vyrovnal.
Slovenský obranca zápas nedohral, Simeone ho stiahol v 83. minúte.
Hancka využívali vo Feyenoorde na stopérskom poste, v reprezentácii hrá dlhodobo na kraji obrany.
Famózny Argentínčan
Tréner Atlética Madrid Diego Simeone ho neustále prehadzuje a využíva univerzálnosť Slováka. Proti Realu hral na kraji obrany.
Niekedy sa zdalo, že hrá na krídle. V jeden moment sa objavil aj na hrote. Jeho prínos pre ofenzívu je očividný.
Mužom zápasu bol opäť Argentínčan Julián Álvarez, ktorý dal dva góly. Prvý z penalty a druhý z priameho kopu. V druhom prípade išlo o geniálnu strelu.
Fotografia, kde Slovák uteká za Argentínčanom a spoločne oslavujú obletela svet a dominuje na titulkách svetových médií.
Päť gólov im nedali od roku 1950
Álvarez potvrdil fantastickú formu, v posledných dvoch zápasoch dal až päť gólov.
„Julian je mimoriadny hráč. Ale najviac si cením jeho pokoru, spôsob, akým behá, aj keď je majstrom sveta. Musíme sa o neho starať, pretože tu musí zostať dlhé roky a stať sa odkazom Atlética," tvrdil Simeone.
Real síce dominoval v držaní lopty, ale domáci boli nebezpečnejší. Atlético tromflo Real aj v počte streleckých pokusov 13:6, strely na bránu 7:2.
„Madrid je jeden z najlepších tímov na svete, dnes sme odohrali skvelý zápas. Od začiatku sme vedeli, kde im môžeme ublížiť,“ opisoval Simeone.
Obávaný francúzsky útočník Kylian Mbappé síce strelil gól, ale inak neukázal nič. Defenzíva Atlética ho v druhom polčase do ničoho nepustila. Aj ostatné hviezdy Realu pôsobili bezradne.
„Atlético ukázalo, že môže a malo by ašpirovať na samotný vrchol,“ napísal denník Marca.
Päť gólov Atlético strelilo Realu naposledy v roku 1950.
„Nemám čo komentovať, len sa snažíme neustále zlepšovať. Naši fanúšikovia boli neuveriteľní, úžasní; ich prezentácia na začiatku a ich správanie bolo fantastické. To hráčom dodáva energiu a sebavedomie," dodal Simeone.