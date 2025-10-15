Hráči z neho cítili alkohol. Český asistent rozhodcu bol údajne počas zápasu opitý

BRATISLAVA. V českej druhej mládežníckej futbalovej lige pre futbalistov do 19 rokov vypukol vážny škandál, keď na seba namiesto hráčov upútal pozornosť asistent rozhodcu Vladimír Stádník.
Zápas medzi domácim tímom z Kladna a Admirou Praha sa skončil 1:0, no výsledok šiel bokom.
Arbiter mal byť pod vplyvom alkoholu a jeho rozhodnutia mali významný vplyv na priebeh zápasu.
"Gól sme dostali z pokutového kopu. V 90. minúte sme vyrovnali a nehovoríme tu o žiadnej kontroverznej situácii. Protihráč pretečoval loptu a my sme strelili gól z údajného ofsajdu.
Čiarový rozhodca na to reagoval až po niekoľkých sekundách. Za žiadnych okolností to nemohol byť ofsajd. Zápas rozhodne nebol rozhodovaný spravodlivo," sťažoval sa tréner Admiry Petr Kujal pre web sport.cz.
Podľa neho po neuznanom góle hráči bežali k čiarovému rozhodcovi, aby sa ho opýtali na vysvetlenie a cítili z neho alkohol. "Chlapci sa ho išli opýtať, prečo zdvihol šachovnicovú vlajku. Údajne ani nevedel, že sa hádzalo z autu. Väčšina hráčov potvrdila, že bol podnapitý," povedal Kujal.
"Sám som za ním bežal a cítil som alkohol. Zavolali sme mestskú políciu, ale rozhodcu sme nenašli. Jeho auto zostalo na štadióne a údajne bol niekde zamknutý, ale polícia ho nenašla. Nemohli sme s tým nič urobiť," dodal kouč Admiry Praha.
Predstaviteľ Stredočeskej futbalovej asociácie, ku ktorej rozhodca Stádník patril, nevylúčil možnú prítomnosť alkoholu.
"Je veľmi pravdepodobné, že bol pod vplyvom. Nebol v stave, aby došiel na popoludňajší zápas, ktorý mal rozhodovať," odpovedal sekretár Tomáš Turek. Museli ho tak nahradiť. Napokon jeho úlohu ako rozhodcu regionálnych súťaží s okamžitou platnosťou ukončili.
A čo sa stane s vinníkom? "Bol odvolaný z vyššej súťaže a teraz ho dávame k dispozícii okresu Kladno, odkiaľ pochádza. Je na nich, či s ním budú chcieť spolupracovať," dodal Turek.