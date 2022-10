Do A-tímu Slovana sa nedostal, teraz ho prvýkrát zdolal. Lavrinčíka triumf potešil

Lavrinčík: Parádne sme si to užili

"Myslím si, že nám to veľmi pomohlo a ešte aj pomôže do ďalších zápasov. Sme nesmierne šťastní, ale zároveň sa držíme pri zemi. Je to totiž víťazstvo ako každé iné, teda za tri body. Ale áno, uspeli sme proti majstrovi a to výrazným rozdielom, čiže sme si to parádne užili. Teraz však potrebujeme na to nadviazať v ďalšom dueli," povedal.

Lavrinčík je Bratislavčan a Slovanu drží palce v pohárovej Európe. Je však rád, že práve proti "belasým" Trenčania ukončili sériu piatich duelov bez víťazstva.