Lavrinčík kraľuje prihrávkam. Po odchode Kadáka sa stal lídrom Trenčína

V uplynulej sezóne patril medzi najvyťažovanejších hráčov Trenčína vo Fortuna lige. Nebyť zranenia v druhej polovici sezóny, v tejto štatistike by vládol v celej lige. SAMUEL LAVRINČÍK je niekoľkonásobný juniorský reprezentant Slovenska, v súčasnosti hrá za tím do 21 rokov.

Tak, to percento by mohlo byť aj vyššie (smiech). Individuálne ich netrénujem, na tréningu robíme veľa prihrávkových cvičení a ukazovačiek, čo je základ futbalu - prvý dotyk a rýchla prihrávka. Na tréningu sa sústredím, aby som nestrácal lopty, posunul loptu presne ďalej a v zápase mi z toho vznikne takáto pekná štatistika.

Samuel Lavrinčík (AS Trenčín) v zápase 1. kola Fortuna ligy AS Trenčín – MŠK Žilina (Autor: TASR)

Je zaujímavé, že máme väčší počet bodov ako strelených gólov. Očakával som určite lepšie výsledky, keďže v minulej sezóne sme mali druhý najvyšší počet strelených gólov v sezóne. Dúfam, že sa to čím skôr zlepší, začnú padať góly a my začneme vyhrávať.

Nebolo to prvýkrát, už v minulej som ju zopárkrát dostal. Vždy je to skvelý pocit, s ktorým ale prichádza zodpovednosť. Výkon a prístup je však stále z mojej strany rovnaký ako bez nej.

V minulej sezóne ste chceli zabojovať o najlepšiu šestku. Je teraz cieľ rovnaký?

Áno, rovnako ako aj v minulej sezóne máme cieľ dostať sa medzi top šestku. Minulý ročník sa nám to nepodarilo a to sme začali lepšie ako teraz. Vtedy nás zlomila nešťastná séria na prelome novembra a decembra, keď sme šli do zimnej prestávky s piatimi prehrami v rade. Teraz dúfame, že to bude naopak. Začneme vyhrávať a zabezpečíme si miesto v skupine víťazov.

Ako ste vnímali odchod trénera Petra Hyballu?