Trenčínu sa črtá rekordný prestup. Talentovaného mladíka si vyhliadli v Bundeslige

Sani Suleiman.
Sani Suleiman. (Autor: astrencin.sk)
Sportnet|12. jan 2026 o 19:13
Záujem prejavili aj AC Miláno, Chelsea či Tottenham.

AS Trenčín síce bojuje o záchranu, no opäť má v rukách veľký talent. Devätnásťročný Sani Suleiman z Nigérie je blízko k prestupu do RB Lipsko a pre klub by to mohla byť obrovská finančná injekcia.

„Je to naozaj extrémny talent,“ povedal ešte v decembri generálny riaditeľ AS Trenčín Róbert Rybníček.

Aj keď výkony Suleimana neboli vždy ideálne, záujem veľkých európskych klubov jasne ukazuje jeho hodnotu. Trenčín sa tak opäť vracia k osvedčenému modelu – nájsť mladého hráča, rozvinúť ho a predať v správny čas.

O Suleimana sa zaujímali kluby ako AC Miláno, Leverkusen, Chelsea, Tottenham, Villarreal, Bayer Leverkusen či Eintracht Frankfurt, no najkonkrétnejší je napokon RB Lipsko.

Podľa nemeckej Sky Sports je z východu Nemecka už dohodnutý s hráčom a rokovania medzi Lipskom a Trenčínom sa momentálne sústreďujú na doladenie posledných detailov.

Prestupová suma sa realisticky odhaduje na 5 až 7 miliónov eur a transfer by sa mal uskutočniť už počas zimného prestupového obdobia. Ak sa tieto čísla potvrdia, pôjde o rekordný prestup v histórii AS Trenčín.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

