Trenčínu sa črtá rekordný prestup. Talentovaného mladíka si vyhliadli v Bundeslige

AS Trenčín síce bojuje o záchranu, no opäť má v rukách veľký talent. Devätnásťročný Sani Suleiman z Nigérie je blízko k prestupu do RB Lipsko a pre klub by to mohla byť obrovská finančná injekcia.
„Je to naozaj extrémny talent,“ povedal ešte v decembri generálny riaditeľ AS Trenčín Róbert Rybníček.
Aj keď výkony Suleimana neboli vždy ideálne, záujem veľkých európskych klubov jasne ukazuje jeho hodnotu. Trenčín sa tak opäť vracia k osvedčenému modelu – nájsť mladého hráča, rozvinúť ho a predať v správny čas.
O Suleimana sa zaujímali kluby ako AC Miláno, Leverkusen, Chelsea, Tottenham, Villarreal, Bayer Leverkusen či Eintracht Frankfurt, no najkonkrétnejší je napokon RB Lipsko.
Podľa nemeckej Sky Sports je z východu Nemecka už dohodnutý s hráčom a rokovania medzi Lipskom a Trenčínom sa momentálne sústreďujú na doladenie posledných detailov.
Prestupová suma sa realisticky odhaduje na 5 až 7 miliónov eur a transfer by sa mal uskutočniť už počas zimného prestupového obdobia. Ak sa tieto čísla potvrdia, pôjde o rekordný prestup v histórii AS Trenčín.