Trenčiansky talent si vypýtal reprezentačnú pozvánku. Má šancu dostať sa na MS

Sani Suleiman
Sani Suleiman (Autor: astrencin.sk)
TASR|11. sep 2025 o 16:37
V zápase s Prešovom zahviezdil dvomi gólmi.

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín sa budú musieť v najbližšom období zaobísť bez Saniho Suleimana.

Devätnásťročný útočník si výkonmi v Niké lige vypýtal pozvánku do nigérijskej reprezentácie, ktorú čakajú majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov v Čile.

Ak sa Suleiman dostane aj do finálnej nominácie afrického zástupcu, bude chýbať Trenčanom až do polovice októbra.

„Prajeme mu veľa úspechov v národných farbách. Veríme, že skúsenosti z reprezentačného prostredia zúročí aj v našom tíme,“ uviedol účastník najvyššej slovenskej súťaže na oficiálnom webe.

Suleiman je pevnou súčasťou základnej zostavy mužstva trénera Ricarda Moniza. V prebiehajúcom ročníku nastúpil päťkrát, 30. augusta dvoma gólmi zariadil víťazstvo Trenčína na ihrisku Tatrana Prešov (3:2).

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

