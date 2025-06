Pocity má úžasné, je veľmi vďačný. Slovenský tínedžer podpísal profesionálnu zmluvu

TRENČÍN. Slovenský futbalový stredopoliar Dávid Straka podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt v kariére. Z vlastnej akadémie ho do A-tímu povýšil AS Trenčín.

Osemnásťročný stredopoliar podpísal trojročnú zmluvu. „Pocity po podpise sú úžasné, mojím cieľom bolo po príchode do mládeže dostať sa aj do prvého tímu AS Trenčín.

Som veľmi vďačný, že mi klub verí a som pripravený zúročiť túto dôveru,“ povedal pre klubový web.