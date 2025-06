Weissa potešila sebakritika mladíka. Verím, že sa v takomto stave vráti do Slovana, tvrdil

Klub ho tak po polovici sezóny vrátil do Trenčína, ale len na polročné hosťovanie. Samotný Gajdoš nebol so svojimi výkonmi v hlavnom meste spokojný.

„Na ihrisku som nesplatil dôveru. Pred polrokom som odtiaľto odišiel. Povedal som, že sa sem vždy vrátim s radosťou. Nečakal som, že to bude tak rýchlo,” priznal.

Jeho slová v tom čase potešili aj trénera Slovana Vladimíra Weissa. „Som rád, že sa takto vyjadril. Je to len dvadsaťročný chlapec. Bol možno ich najlepší hráč,” chválil ho po vzájomnom stretnutí.

Kouč veril, že takúto verziu Gajdoša uvidí už toto leto. Má s ním veľké plány. „Verím, že sa v takomto stave vráti do Slovana a od leta bude platný hráč základnej zostavy. Dnes ukázal, že na to má,” zakončil Weiss.

S návrhom vrátiť mladého Slováka do Trenčína prišlo vedenie majstra, ktoré opačným smerom odkúpilo Rahima Ibrahima.

Gajdoš chcel, respektíve potreboval hrať, a to pre blížiaci sa európsky šampionát. „Ak by nebolo EURO, tak som v Slovane a bojujem o miesto v zostave,” poznamenal mladík.

Gajdoš toho na európskom šampionáte veľa ukázať nestihol. Duel so Španielskom presedel na lavičke, v zápase s Talianskom odohral polhodinu hry.

Najviac priestoru dostal proti Rumunsku, kde nastúpil v základnej zostave. „V tomto zápase ukázal dobré veci,” opísal jeho výkon expert Marián Zeman.

„Nie je to podľa mňa hráč, ktorého by Slovan hneď škrtol. Ak si verí, musí o miesto zabojovať. Iná cesta nie je. Nie je hráč, ktorý prichádza do základu Slovana. Musí sa oň pobiť, prepracovať sa k tomu,” doplnil.