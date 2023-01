Získa Arsenal majstrovský titul? Predurčujú ho k tomu historické štatistiky

LONDÝN. Hráči anglického futbalového klubu FC Arsenal vstúpili do nového kalendárneho roka so sedembodovým náskokom na čele tabuľky Premier League 2022/2023 a ak by sa mali potvrdiť historické štatistiky, v aktuálnom ročníku by sa mali stať anglickým šampiónom. „The Gunners“ majú po silvestrovskom triumfe v Brightone (4:2) na konte 43 bodov a stali sa len piatym tímom v histórii najvyššej anglickej súťaže, ktorý mal takýto bodový zisk po 16 odohratých stretnutiach. V minulosti sa také niečo podarilo Tottenhamu Hotspur (1960/1961), FC Chelsea (2005/2006), Manchestru City (2017/2018) a FC Liverpool (2019/2020), pričom všetky tieto mužstvá nakoniec v daných sezónach dokráčali k majstrovskej trofeji.

Arsenal sa naposledy stal anglickým majstrom ešte v sezóne 2003/2004. Mužstvu Arsenalu v závere uplynulého roka zahrala do kariet aj skutočnosť, že dvaja najbližší prenasledovatelia zakopli.

Tréner Mikel Arteta. (Autor: TASR/AP)

Majstrovský Manchester City doma remizoval s Evertonom (1:1) a Newcastle United taktiež pred vlastným publikom zaváhal v dueli proti Leedsu United (0:0). „Ak by sa nás niekto na začiatku sezóny opýtal, či by sme brali takúto situáciu na Nový rok, odhryzli by sme mu ruku. Máme skvelú príležitosť a pozícia, v ktorej sa nachádzame, je úžasná,“ povedal krídelník Arsenalu Bukayo Saka.