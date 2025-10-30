Arsenal vytiahol najmladší diamant histórie. Ukázal výnimočné veci, žasol Arteta

LONDÝN. Arsenal má nového rekordéra. Max Dowman sa stal najmladším hráčom v histórii klubu, ktorý nastúpil v základnej zostave – mal len 15 rokov a 302 dní.
Šancu dostal v Ligovom pohári proti Brightonom & Hove Albion (2:0) a od trénera Artetu dostal pochvalu za svoj výrazný výkon.
Dowman, ktorý je súčasťou akadémie Arsenalu od roku 2015, si už skôr v tejto sezóne pripísal debut v seniorskom tíme ako striedajúci hráč.
Teraz však prekonal rekord Jacka Portera a stal sa najmladším futbalistom, ktorý kedy začal zápas v základnej jedenástke Arsenalu.
Brankár Porter držal rekord od minulého roka, keď nastúpil v Ligovom pohári vo veku 16 rokov a 72 dní.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Brighton
Pravý krídelník Dowman v zápase predviedol najviac driblingov, vybojoval najviac faulov aj osobných súbojov a pomohol Arsenalu k ôsmemu víťazstvu v rade vo všetkých súťažiach.
„Len malý úsmev – to je celé, čo od neho dostanete,“ povedal Arteta novinárom, keď sa ho spýtali, ako Dowman reagoval na zaradenie do základnej zostavy.
„Pre neho je všetko prirodzené, všetko je v poriadku. Takto hrá a práve v tom je jeho tajomstvo – nerobí z toho veľkú vec. Robí jednoducho to, čo vie najlepšie – hrá futbal.
Hrá s odvahou a odhodlaním, a dnes opäť ukázal neuveriteľnú techniku aj schopnosť prejsť cez súperov na úrovni Premier League – a to vo veku 15 rokov. To je naozaj niečo výnimočné.“
Útočník Andre Harriman-Annous (17) si takisto pripísal svoj prvý štart v základnej zostave, keď Arteta urobil až desať zmien oproti nedeľnému víťazstvu 1:0 nad Crystal Palace v Premier League.
„Ten pocit, keď dáte niekomu šancu a pomôžete mu splniť si sen, je jedinečný. Som veľmi šťastný, že všetko dopadlo tak pozitívne,“ dodal Arteta.
Líder tabuľky Arsenal sa v sobotu predstaví na ihrisku Burnley.