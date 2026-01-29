Arsenal dominuje v najprestížnejších súťažiach sveta. Nemá superhviezdu, varuje expert

Osem zápasov, osem víťazstiev. Absolútna dominancia v podaní londýnskeho Arsenalu, ktorý bez jediného zakopnutia ovládol ligovú fázu Ligy majstrov.
V záverečnom 8. kole zdolal na štadióne Emirates Kajrat Almaty 3:2 po góloch Viktora Gyökeresa, Kaia Havertza a Gabriela Martinelliho.
„Som veľmi hrdý na hráčov a na náš výkon v prvej fáze súťaže. Je nesmierne náročné vyhrať osem zápasov za sebou v Lige majstrov," poznamenal po výhre kouč Arsenalu Mikel Arteta.
Kanonieri mali v dueli veľké množstvo príležitostí. Mohli streliť aj o dva či tri góly viac. „Sklamaný som len z dvoch inkasovaných gólov a z úrovne efektivity, pretože sme mali streliť oveľa viac gólov," dodal tréner.
Vyhli sa zápasom navyše
Pre tím, ktorý je okrem úspechov v Lige majstrov na čele tabuľky anglickej Premier League, je priamy postup do osemfinále najprestížnejšej európskej súťaže veľmi dôležitý.
A to pre nahustený kalendár. Arsenal sa tak môže plne sústrediť na náročné ligové stretnutia s londýnskymi rivalmi Tottenhamom (22. február) a Chelsea (1. marec).
„Základ bol vyhnúť sa dvom zápasom navyše s rozpisom, ktorý máme," poznamenal Arteta.
Kanonieri v osemfinále narazia na jedného z kvarteta klubov Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta alebo Olympiacos.
„Uvidíme, kto bude naším ďalším súperom, no medzitým budeme zaneprázdnení ostatnými súťažami," zhodnotil kouč.
Arsenal je najväčšou hrozbou pre Arsenal
Arsenal, ktorý v ligovej fáze zdolal zvučných súperov, ako napríklad Bayern Mníchov, Atlético Madrid či Inter Miláno, má podľa špecializovaného portálu OptaAnalyst 22,5-percentnú šancu získať vôbec prvú ušatú trofej v klubovej histórii.
Je zďaleka najväčší favorit na celkový triumf v Lige majstrov.
Ako informuje The Athletic, Arsenal sa stal len druhým anglickým tímom, ktorý dokázal vyhrať osem alebo viac zápasov v rade v histórii súťaže po Manchester City, ktorý vyhral desať duelov v rade medzi májom 2023 do marcom 2024.
„Najväčšou hrozbou pre Arsenal je samotný Arsenal," napísal dlhoročný expert na "kanonierov" James McNicholas z The Athletic.
Narážal na vlaňajšie sezóny, počas ktorých mali Londýnčania skvelo rozhehnutý ročník, no zlyhali v jeho druhej polovici.
Chýba superhviezda v útoku
Zatiaľ čo v Lige majstrov bol Arsenal doposiaľ nekompromisný, v Premier League stratil v posledných 3 zápasoch až sedem z možných deviatich bodov.
„Ak Arsenal získa ligový titul, bude možno najhorší tím, ktorý kedy vyhral Premier League," vyhlásil tento týždeň legendárny stredopoliar Manchester United Paul Scholes.
„Arsenal nemá superhviezdu v útoku. Nemajú niekoho, kto spraví to, čo spravil Salah pre Liverpool, Haaland pre Manchester City či Hazard pre Chelsea," povedal pred dvoma dňami v štúdiu Sky Sports Jamie Carragher, legenda Liverpoolu.
Napriek týmto slovám má Arsenal druhý najlepší útok v Premier League (42 gólov) a zároveň najlepší v Lige majstrov. Skóroval 23-krát, a to len z 58 striel na brány súperov.
Gyökeres nepresvedčil
Zatiaľ čo v najprestížnejšej európskej súťaži strieľajú góly Arsenalu primárne ofenzívni hráči, v domácej súťaži často skórujú aj stredopoliari či obrancovia, a to po premakaných štandardných situáciach.
Sklamaním sezóny bola doposiaľ letná posila Viktor Gyökeres, ktorý vyslal v poslednom dueli na bránu Kajratu Almaty tri strely. Celkovo pálil v dueli päťkrát, no skóroval len raz. V tomto ročníku strelil desať gólov v 29 zápasoch.
Povzbudením je však návrat Kaia Havertza, ktorý nastúpil do základnej zostavy Arsenalu po absencii, ktorá trvala dlhých 357 dní, keď pauzoval takmer rok pre roztrhnutý zadný stehenný sval.
Mikel Arteta ho stiahol z hry už po prvom polčase, v ktorom si splnil svoju prácu na jednotku. Skóroval a asistoval. Vyhlásili ho za hráča duelu.
„Kvalita, ktorú ukázal, spôsob, akým sa prepojil s tímom, gól, ktorý strelil, a asistencie, ktoré mal v prvom polčase, to bol naozaj pozitívny výkon," opísal jeho výkon Arteta.