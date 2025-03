Londýnske derby režíroval núdzový útočník. Vyhráva nám zápasy, chváli ho Arteta

"Na niečo podobnom sme pracovali, aj keď musím priznať, že tam bolo plánované iné zakončenie. No sme radi, že to tam padlo. Sme šťastní, že sme v týchto situáciách tak plodní, pretože máme v útoku veľa zranení," uviedol Arteta pre klubový web.

Jeho zverenci bodovali v lige naplno prvýkrát po troch zápasoch a v tabuľke sú na druhom mieste o 12 bodov za prvým Liverpoolom. Tretí Nottingham má o štyri body menej a štvrtá Chelsea stráca na Arsenal už deväť bodov.

"Blues" majú náskok jeden bod pred Manchestrom City a dva pred Newcastlom, ktorý odohral o zápas menej. "Bol to ťažký zápas. Prvých dvadsať minút boli lepší, no myslím si, že potom sme mali viac z hry my. No na výhru potrebujeme dávať góly," povedal Moises Caicedo.

Tabuľka Premier League