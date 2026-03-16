Arsenal bez dôležitej opory. Odegaard nenastúpi ani v odvete Ligy majstrov

Martin Odegaard
Martin Odegaard
TASR|16. mar 2026 o 17:17
Nórsky futbalový stredopoliar Martin Odegaard bude pre zranenie kolena chýbať Arsenalu Londýn v utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti Bayeru Leverkusen.

Tréner Mikel Arteta však nevylúčil jeho štart v nedeľňajšom finále anglického Ligového pohára proti Manchestru City.

„Martin sa chce vrátiť na trávniky čo najskôr, no musí si ešte niekoľko dní počkať. Proti Leverkusenu k dispozícii nebude.

Otázny je aj štart Jurriena Timbera, ktorý v sobotu nedohral duel s Evertonom. O jeho účasti sa rozhodne tesne pred odvetou s Bayerom," uviedol Arteta pre akreditované médiá na pondelňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.

    Pedro Neto
    Pedro Neto
    Neto sa vyhol trestu. Po incidente v Paríži môže za Chelsea nastúpiť aj v odvete
    dnes 17:28
