Slot spravil zo Salaha ešte lepšieho hráča. Počas osláv rozospieval Anfield pesničkou o Kloppovi

„Jediné, čo teraz môžem urobiť, je prejaviť Jürgenovi svoju vďaku, tak poďme na to,“ povedal Slot tesne pred tým, ako začal spievať melódiu piesne „Live is Life“ od rakúskej kapely Opus.

Slot sa teraz zaradil do exkluzívnej skupiny kormidelníkov, ktorí vyhrali titul v prvom roku v Premier League. Pred ním to dokázali Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini a Antonio Conte. Následne ho dokázal obhájiť iba Mourinho.

„Musíme bojovať o každú trofej. To sa nezmenilo keď som prišiel, a nezmení sa to ani v budúcej sezóne. Očakávania od tohto klubu sú vždy rovnaké,“ vyhlásil 46-ročný Holanďan podľa agentúry AFP.

Liverpool to zvládol vo veľkom štýle, počas sezóny prehral iba v dvoch ligových dueloch.

Egyptský útočník dostal označenie nestarnúci, keďže v 32 rokoch dokázal rozdrviť konkurenciu a suverénnym spôsobom mieri za ocenením najlepšieho hráča súťaže, najlepšieho strelca, no predovšetkým patrí medzi hlavných ašpirantov na zisk Zlatej lopty.

V nedeľu skóroval do siete Tottenhamu, čím prispel k víťazstvu 5:1 a so 185 gólmi sa posunul na piate miesto v historickom rebríčku strelcov v Premier League.

Lepší Salah

Emotívny odchod Kloppa v minulom roku mnohí vnímali ako koniec jednej éry liverpoolskeho klubu.

Na jej novom začiatku však stál opäť práve Salah, ktorého fyzická pripravenosť šokovala Slota v úvode jeho angažmánu.

„Keď som sem prišiel, tak sme robili v prvý deň kondičné testy. On bol náš najviac ´fit´ hráč. To vám napovie, aké mal plány na sezónu. Vypovedá to takisto veľa o jeho osobnosti,“ poznamenal Slot na adresu Salaha.

Na otázku, či Slot urobil Salaha ešte lepším, 32-ročný Egypťan pohotovo reagoval: „Môžete sa pozrieť na čísla. Zdá sa, že áno. Je veľmi úprimný. Hneď sme vedeli, čo od nás chce. Taktika je celkom iná, teraz nemusím toľko brániť.

Povedal som mu: ´Ak ma necháš oddýchnuť v obrane, ja sa postarám o útok,´ takže som rád, že som to urobil. Veľa ma počúval a teraz vidieť výsledky.“