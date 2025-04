Nepotrebovali heavy metal, aby získali titul. Pre Liverpool znamená všetko, vraví expert

Čakanie na jubilejný 20. anglický titul je minulosťou. Po víťazstve 5:1 nad Tottenhamom mohli na Anfield Road prepuknúť majstrovské oslavy, ktoré si na rozdiel od covidovej sezóny 2019/2020 môžu fanúšikovia naplno užívať. FC Liverpool ovládol Premier League. Má najlepšiu ofenzívu, jednu z najlepších defenzív a výkonmi na ihrisku dal jasnú odpoveď na to, kam bude klub smerovať po úspešnej ére pod vedením Jürgena Kloppa. A tak, ako Klopp už pri svojej záverečnej reči sympaticky privítal Arneho Slota, ten mu to oplatil poďakovaním za prácu, ktorej ovocím je aj tento titul.

"Pre fanúšikov to znamená absolútne všetko. Aj preto, že v minulých sezónach zažili množstvo bolesti, keď o titule pre Manchester City rozhodol jediný bod, gól či milimetrové situácie," vraví komentátor Canal+ Sport MAREK SKÁČIK.

Liverpool sa teší z titulu už štyri kolá pred koncom súťaže. Prekvapilo vás to, aj vzhľadom na predošlé vyrovnané sezóny? Prekvapenie by to pre mňa bolo na začiatku sezóny. Keď sa však komplexne pozrieme na túto sezónu, tak Liverpool získal titul absolútne zaslúžené. Arne Slot fantasticky nadviazal na prácu Jürgena Kloppa a istým ocenením pre neho je aj to, že fanúšikovia ani raz nehovorili, že by im Klopp chýbal. Výborne zvládal aj komunikáciu s novinármi, ktorí sa ho stále pýtali na to, prečo neprišli takmer žiadne posily a ako to bude so zmluvami Virgila van Dijka, Mohameda Salaha alebo Trenta Alexandra-Arnolda. Určite si tento úspech zaslúži, pretože je trénerom, ktorý si získa každého. Nie je ako Klopp alebo Guardiola, ktorí často polarizujú.

Kritici vravia, že Liverpool iba ťažil z toho, že Manchestru City nevyšla sezóna. Pohľad na získané body v porovnaní s minulým ročníkom však vraví, že to bolo najmä o "The Reds". Liverpool bol najkonzistentnejší, čo je to najpodstatnejšie. Ak sa chcete stať majstrom, nemôžete mať výkyvy. Vyhýbali sa im zranenia kľúčových hráčov, všetko si to sadlo a titul je určite v správnych rukách. VIDEO: Liverpool oslávil majstrovský titul výhrou nad Tottenhamom

Je súčasná výkonnosť Liverpoolu zásluha Slota, ktorý tím ešte pozdvihol alebo skôr ťažil z dlhoročnej skvelej práce Kloppa? Asi 50 na 50. Slot nezasahoval do kádra, kľúčoví hráči sú opäť rozdieloví, no herný prejav je oveľa úspornejší, čo hovoria aj miestni experti. Kým Klopp preferoval svoj heavy metal s vysokou intenzitou, Slot si potrpí na tom, aby jeho tím mal väčšiu kontrolu nad zápasom. Hráči už toľko nelietajú po ihrisku, ako pod vedením Kloppa. Je to pre nich šetrnejšie a možno aj preto nemali toľko svalových zranení.

Ako by ste zhodnotili Arneho Slota ako trénera? Je to veľký odborník. Treba povedať, že nie je veľa trénerov, ktorí získali titul vo svojej prvej sezóne v Premier League. Na začiatku sezóny sa s Liverpoolom rátalo do top 4, ale o titule sa veľa nehovorilo. Takže, titul je do značnej miery Slotova zásluha, ktorý dobre vie, že ligová súťaž je maratón. A hlavne s kvalitným kádrom, ktorý má, dokázal správne pracovať.

Holandský tréner Arne Slot doviedol FC Liverpool k 20. ligovému titulu. (Autor: TASR/AP)

Za éry Jürgena Kloppa mali krajní obrancovia bežne dvojciferný počet asistencií, no teraz ich majú Robertson a Alexander-Arnold dokopy len šesť. Aj v tomto sa ukazuje iný herný štýl? Je to tak. Andy Robertson je jedným z mála hráčov Liverpoolu, ktorému táto sezóna nevyšla. V posledných zápasoch robil priam triviálne chyby. Pre Slota je veľmi dôležitá kontrola hry v strede poľa a potom je tam faktor Mohamed Salah. Systém sa zmenil a možno je ešte efektívnejší.

Ktorí hráči zaznamenali najväčší progres oproti minulému ročníku? Vyzdvihol by som Ryana Gravenbercha a Codyho Gakpa. Pod Slotom im to sadlo a sú to hráči, bez ktorých si veľmi ťažko vieme predstaviť základnú zostavu. Takisto Alexis Mac Allister hrá počas celej sezóny svoj zlatý štandard a výkony Salaha či van Dijka asi netreba zvlášť komentovať.

Asi sa zhodneme, že táto sezóna patrí Mohamedovi Salahovi, ktorý v 33 rokoch prekonáva rekordy. V čom je jeho výnimočnosť? Aj Vladimír Šmicer, ktorý ako bývalý hráč často chodí do Liverpoolu a rozprával sa aj s fyzioterapeutom, ktorý sa stará o Salaha, mi potvrdil, že Egypťan je veľký pedant na regeneráciu a stravu. Má prísnu diétu a hoci má už 33 rokov, fyzicky je na tom tak, ako keby mal o šesť-sedem rokov menej. Preto, keď sa riešila jeho zmluva, tak anglickí novinári zdôrazňovali, že netreba hľadieť na jeho vek. Aj pre Premier League je dobré, že rivalita City vs. Liverpool alebo Haaland vs. Salah bude pokračovať. Ďalšie dva roky môže hrať na takejto úrovni a potom môže úplne v pohode odísť do Saudskej Arábie.

