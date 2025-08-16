Tréner Slot si užil triumf proti Bournemouthu rovnako ako zisk titulu: Bolo to neuveriteľné

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpoolu odštartovali obhajobu titulu v Premier League piatkovým víťazstvom 4:2 nad Bournemouthom.
Trénera Arneho Slota očarila atmosféra počas emotívneho večera na Anfielde, kde v závere zápasu rozhodli dva góly domácich.
„Máte pol hodinu?“ zasmial sa Holanďan, keď ho požiadali, aby zhrnul večer, ktorý sa začal spomienkou na portugalského útočníka Dioga Jotu, ktorý minulý mesiac zomrel pri autonehode.
Hviezda Liverpoolu Mohamed Salah a striedajúci Federico Chiesa sa presadili po tom, čo Antoine Semenyo dvomi gólmi vyrovnal skóre.
„Neuveriteľná atmosféra v posledných minútach. Myslel som si, že zisk titulu tu bude vždy výnimočnejší než domáce víťazstvo nad Bournemouthom, ale posledných šesť-sedem minút – wow, wow, wow. Bolo to neuveriteľné,“ povedal Slot.
„Do zápasu boli zapojené tri tímy. Prečo tri? Bournemouth a my sme hrali naplno 96 alebo dokonca 99 minút a rozhodca Anthony Taylor nechal hru plynúť, nepískal pri každom maličkom kontakte.
„Bol to skvelý zápas na pozeranie. A na konci sme ho vyhrali. To pomáha mojim emóciám.“
Napriek tomu, Slot zdôraznil, že najsilnejšou emóciou večera bola „impozantná a silná pocta pre Jotu“.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Bournemouth
Na Anfielde sa počas večera odohralo viacero dojímavých momentov na počesť útočníka Liverpoolu a jeho brata Andrého Silvu, ktorý takisto zomrel pri nehode na severe Španielska v júli.
„Spievali pre neho (Jotu) pred zápasom, v prvej minúte, po dvadsiatej minúte a znova na konci. Bolo to také silné, také dojímavé,“ povedal Slot.
„Jeho manželka bola tu, jeho deti boli tu a pre nich to mohlo byť výnimočné, keď počuli, ako veľmi je tu milovaný.“
Fanúšikovia si pripravili aj masívny transparent - „Rute, Dinis, Duarte, Mafalda - Anfield bude vždy váš domov. Nikdy nebudete kráčať sami.“
Okrem toho pripravili počas minúty tichu veľkú mozaiku s iniciálkami Jotu a Silvu, ich číslami dresov vo vlajke Portugalska.
Salah po presnom zásahu napodobnil jednu z gólových osláv Jotu, po záverečnom hvizde a skandovaní Jotovho mena sa rozplakal.
VIDEO: Dojímavá rozlúčka Salaha s fanúšikmi na počesť Jotu
Hrdina zápasu Chiesa, ktorého budúcnosť v klube je predmetom špekulácií, predviedol výkon, ktorý pôsobil ako dar fanúšikom, za ich neúnavnú podporu.
„Dal im niečo naspäť,“ poznamenal Slot.
Jediným negatívom pre Liverpool bola defenzívna zraniteľnosť, keď Semenyo dvakrát využil chyby v zadných radoch.
„Zvyčajne sa môžete sťažovať, že naši hráči sa nesnažia dostatočne rýchlo vracať, ale tentokrát to tak nebolo,“ povedal Slot.
„Jediné, čo musíme robiť lepšie je miesto, kde strácame loptu. Najlepšie je ju nestratiť vôbec. A ak ju stratíte… nech je to po strele, alebo skončí na roh či odkop, ale nie na vlastnej šestnástke.
„Ale vždy hodnotím, ako rýchlo sa vracajú späť. A v oboch situáciách sa vracali naozaj veľmi rýchlo.“