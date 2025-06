Hviezda Realu bola údajne terčom rasizmu. Nazval som ho zbabelcom, bránil sa hráč súpera

„Toni nám niečo povedal, podporujeme ho. Uvidíme, čo sa stane. Myslím si, že bol aktivovaný protokol FIFA smerom k vyšetreniu incidentu. Podporujeme Antonia, pretože je to niečo neprijateľné.

Vo futbale nemôžeme tolerovať také prejavy a ak sa to stalo, mali by sme prijať opatrenia. Toto nám povedal Antonio a my mu veríme. Teraz sa to vyšetruje,“ povedal kormidelník Realu podľa AP.

