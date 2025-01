Michalovce odštartovali zimnú prípravu bez Pačindu, no s troma čerstvými posilami

Myslím si, že boj o prvú šestku bude zaujímavý a dramatický. Niekto má možno lepší žreb, niekto horší, ale to nehrá rolu.

Stále máme čo zlepšovať, mužstvo sa ešte má kam posúvať. Náš cieľ je udržať sa v súčasnej pozícii. Ak sa nám to podarí, budeme radi.

Urobíme všetko pre to, aby sme zvyšné štyri zápasy základnej časti zvládli a zahrali si v skupine o titul, ktorá je atraktívnejšia pre divákov, aj pre nás," povedal hlavný tréner Anton Šoltis pre oficiálny klubový web.

V michalovskom kádri skončil iba stredopoliar Erik Pačinda, ktorý po vypršaní kontraktu zamieril do treťoligovej Sniny.

"Trénovali s nami už od novembra a očakávame od nich zvýšenie konkurencie. Šuvalija a Madu sú defenzívni hráči a Cottrell ofenzívny.

Verím, že všetci traja budú prínosom a ukážu to aj na ihrisku. Zatiaľ je to z nových tvárí všetko. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia so Sahinovičom. Ak sa nevráti, budeme musieť riešiť aj brankársky post," povedal Šoltis.