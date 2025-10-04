Sú nenápadným, no fungujúcim tímom. Bournemouth dotiahol na 2. miesto ligy neznámy hráč

BRATISLAVA. Futbalisti anglického prvoligového klubu AFCBournemouthu sa po letnom odchode hráčov v hodnote približne 220 miliónov eur mohli obávať náročnej sezóny, no kľúčovým krokom sa ukázalo udržanie Antoina Semenya.
Ghanský krídelník je hnacou silou tímu, ktorý sa vyšvihol už na druhé miesto v Premier League.
V piatkovom zápase proti londýnskemu Fulhamu sa 25-ročný útočník blysol dvomi gólmi a asistenciou pri víťazstve 3:1, vďaka ktorému sa "Cherries" priblížili na jediný bod k vedúcemu Liverpoolu. Informovala o tom britská televízia Sky Sports.
Semenyo najprv vyrovnal po skvelej individuálnej akcii, keď si na ľavom krídle poradil s obranou, dostal sa až k bránkovej čiare a z uhla prekonal Bernda Lena.
Neskôr prihral na presný zásah Justina Kluiverta a v nadstavenom čase pridal aj druhý gól pri rýchlom protiútoku.
VIDEO: Zostrih zápasu AFC Bournemouth - Fulham FC
V tejto sezóne má na konte už šesť ligových gólov, pričom viac ich zaznamenal len Erling Haaland z Manchestru City.
Od mája bol Semenyo priamo zapojený do 12 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov v Premier League.
„Bol to náročný večer na futbal, ale pre Semenya to nič neznamenalo,“ povedal pre Sky Sports bývalý anglický reprezentant Jamie Redknapp.
„On sa po ihrisku doslova vznáša. Neuveriteľný, fantastický, jedinečný talent. Je úžasné to sledovať. Nezáleží, či zakončuje pravou alebo ľavou nohou, pre neho to nie je žiadny rozdiel.“
Chválou na adresu ghanského krídelníka nešetrili ani ďalší odborníci. „Má všetko, čo moderný útočník potrebuje – silu, rýchlosť aj pokoj v zakončení,“ uviedol pre BBC jeden z analytikov.
„Ak si udrží formu, môže byť pre Bournemouth zbraňou, ktorá ich udrží medzi tímami v hornej tretine tabuľky.