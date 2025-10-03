Bournemouth predviedol skvelý záver, zápas s Fulhamom otočil tromi gólmi

Premier League - 8. kolo
Bournemouth - Fulham 3:1 (0:0)
Góly: 78. Semenyo, 84. Kluivert, 90.+2 Semenyo – 70. Sessegnon
LONDÝN. Futbalisti AFC Bournemouth zvíťazili v 7. kole Premier League nad Fulhamom 3:1, hoci ešte v 70. minúte prehrávali 0:1.
O obrat sa postarali dvojgólový Semenyo a Kluivert.
Fulham otvoril skóre v 70. minúte, keď sa presadil Sessegnon – 0:1. Bournemouth však reagoval rýchlo. O osem minút neskôr vyrovnal Semenyo.
Domáci otočili skóre v 84. minúte zásluhou Justina Kluiverta, ktorý zakončil rýchly brejk – 2:1. V nadstavenom čase pridal svoj druhý gól v zápase Semenyo a spečatil víťazstvo domácich 3:1.