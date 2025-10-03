Bournemouth predviedol skvelý záver, zápas s Fulhamom otočil tromi gólmi

Hráč Fulhamu Timothy Castagne (vľavo) bojuje o loptu s Antoineom Semenyom
Hráč Fulhamu Timothy Castagne (vľavo) bojuje o loptu s Antoineom Semenyom (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet|3. okt 2025 o 23:28
ShareTweet0

Obrat režíroval tromi Semenyo.

Premier League - 8. kolo

Bournemouth - Fulham 3:1 (0:0)

Góly: 78. Semenyo, 84. Kluivert, 90.+2 Semenyo – 70. Sessegnon

LONDÝN. Futbalisti AFC Bournemouth zvíťazili v 7. kole Premier League nad Fulhamom 3:1, hoci ešte v 70. minúte prehrávali 0:1.

O obrat sa postarali dvojgólový Semenyo a Kluivert.

Fulham otvoril skóre v 70. minúte, keď sa presadil Sessegnon – 0:1. Bournemouth však reagoval rýchlo. O osem minút neskôr vyrovnal Semenyo.

Domáci otočili skóre v 84. minúte zásluhou Justina Kluiverta, ktorý zakončil rýchly brejk – 2:1. V nadstavenom čase pridal svoj druhý gól v zápase Semenyo a spečatil víťazstvo domácich 3:1.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráč Fulhamu Timothy Castagne (vľavo) bojuje o loptu s Antoineom Semenyom
    Hráč Fulhamu Timothy Castagne (vľavo) bojuje o loptu s Antoineom Semenyom
    Bournemouth predviedol skvelý záver, zápas s Fulhamom otočil tromi gólmi
    pi 23:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Bournemouth predviedol skvelý záver, zápas s Fulhamom otočil tromi gólmi